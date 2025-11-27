Інтерфакс-Україна
Політика
19:12 27.11.2025

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

2 хв читати
"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

Фракція партії "Європейська Солідарність" наполягає на зустрічі президента України Володимира Зеленського із лідерами парламентських фракцій з питання роботи переговорної групи щодо "мирних угод" та вимагає виключення з цієї групи всіх скомпрометованих корупційними скандалами осіб.

"Європейська Солідарність" наполягає на зустрічі Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Президент не повинен обмежуватися лише комфортним спілкуванням зі своєю фракцією – він зобов’язаний пояснити всьому парламенту, незалежно від політичних симпатій, які саме директиви і "червоні лінії" були надані українській переговорній групі", - йдеться у заяві фракції, розміщеній на сайті у четвер.

Зазначається, що депутати "Європейської Солідарності" засуджують практику, коли "українці дізнаються про хід "мирних угод" останніми і виключно через західні або російські медіа. Український народ має право знати правду про деталі перемовин, які стосуються майбутнього країни".

"На жаль, переговорна група, яка сьогодні представляє Україну, складається не з професійних дипломатів, а з осіб, дискредитованих корупційними скандалами", - наголошується у заяві. "Євросолідарність" вимагає негайного виключення з переговорної групи всіх скомпрометованих осіб і залучення фахових дипломатів, професіоналів, які мають відповідний фах і досвід, й захищатимуть національні інтереси України, а не себе – від кримінальних справ", - йдеться у документі.

"Минулого тижня "Європейська Солідарність" зареєструвала і вимагатиме першочергового розгляду на пленарному засіданні 2 грудня звернення до Зеленського і Уряду щодо негайної відставки зі своїх посад скомпроментованих Секретаря РНБО і голови Офісу президента", - додали у фракції.

"Також ми вимагаємо відставки всіх причетних до корупційних схем, про які стало відомо із розслідування НАБУ — від керівників фінмоніторингу Філіпа Проніна до членів наглядових рад та інших високопосадовців", - наголосили у фракції.

"Задача номер один сьогодні – це відновлення субʼєктності парламенту, відставка непрофесійного і корумпованого "кабміндічу" та формування уряду національного порятунку. Ми продовжуємо збір підписів за відставку уряду і вкотре звертаємось до колег із "Батьківщини" і проукраїнського крила "Слуги народу" – поставте ваші підписи. Не поглиблюйте політичну кризу", - йдеться у заяві.

 

Теги: #євросолідарність #комунікації #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 27.11.2025
Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

18:04 27.11.2025
Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили дипломатичну ситуацію, що склалася після зустрічей у Женеві

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили дипломатичну ситуацію, що склалася після зустрічей у Женеві

17:46 27.11.2025
Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України та посилення тиску на РФ

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України та посилення тиску на РФ

20:24 26.11.2025
Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

20:18 26.11.2025
Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

15:58 26.11.2025
Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених росактивів

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених росактивів

20:45 25.11.2025
Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

20:26 25.11.2025
"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

18:48 25.11.2025
Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

17:25 25.11.2025
Мерц: Ми прагнемо якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України

Мерц: Ми прагнемо якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

ОСТАННЄ

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

Порошенко на позачерговому саміті ЄНП: мир не може бути побудований на легалізації агресії

Україна формує нову систему переходу від військової служби до цивільного життя – нардеп Тарасенко

Безпека України може визначатися лише із залученням України - Зеленський після розмови зі Стуббом

Дрісколл зустрічається з росіянами в Абу-Дабі для обговорення оновленого мирного плану для України

Расмуссен закликав Європу не чекати на США та розмістити до 20 тис. військ за лінією фронту України й створити повітряний щит

Зеленський і Стармер скоординували позиції перед зустріччю Коаліції охочих

Стубб: Наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні

Ініціативна група "Першого грудня" про заяву президента США: наші козирі – гідність, свобода і солідарність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА