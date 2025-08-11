Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Президент України Володимир Зеленський анонсував на вівторок, 12 серпня, активну комунікацію з партнерами, окрім того, Україна продовжує на всіх рівнях спілкуватись із США.

"Завтра теж день нашої активної комунікації з партнерами. На всіх рівнях ми продовжуємо спілкуватись зі Сполученими Штатами Америки. Команда Офісу, МЗС, всі, хто потрібен для ефективної роботи, всі залучені", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він подякував кожному в Україні, хто чітко підтримує та посилює державну позицію, і захист національних інтересів.

Також президент повідомив, що сьогодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров доповіли "публічні та непублічні деталі" після зустрічі у Великій Британії, яка відбулася у суботу.