Учасниками програми "ВідновиДІМ" тепер можуть бути лише ОСББ з пошкодженнями від 1 млн грн

Учасниками грантової державної програми "ВідновиДІМ" з листопада можуть бути лише об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які зазнали пошкоджень вартістю понад 1 млн грн, проєкти відновлення мають отримати державну експертизу, повідомляє пресслужба Фонду енергоефективності.

У релізі повідомляється, що Наглядова рада Фонду енергоефективності ухвалила зміни до грантової програми "ВідновиДІМ", які спрямовані на підвищення якості підготовки проєктів та уточнення умов участі у програмі.

Згідно з новою редакцією, учасниками програми можуть бути лише ОСББ, які зазнали пошкоджень вартістю понад 1 млн грн. Проєкти для таких будинків підлягають обов’язковому проведенню експертизи в експертних організаціях державної форми власності, що дозволяє забезпечити належну якість проєктної документації та ремонтно-відновлювальних робіт, їх обґрунтовану вартість.

Зміни вводяться в дію 3 листопада 2025 року. Зазначається, що ті ОСББ, чиї будинки зазнали пошкоджень вартістю до 1 млн грн до 2 листопада 2025 року, теж можуть подати заявку, за умови, що факт і дату пошкодження підтверджено витягом з Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

"ВідновиДІМ" - грантова програма, метою якої є фінансування будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок війни, яку російська федерація розв’язала проти України. У її межах можна замінити або відремонтувати вікна, відремонтувати пошкоджені фасади і покриття будівель, обладнання дахових котелень та інженерних мереж, провести ремонтно-відновлювальні роботи внутрішнього опорядження в місцях загального користування (під’їздах), забезпечити безперешкодний доступ для маломобільних груп населення — встановити пандуси та підйомники, а також провести протиаварійні будівельні роботи.

Фонд надає ОСББ грант, який виплачується на безоплатній та безповоротній основі у розмірі 100% вартості витрат на роботи і матеріали. Сума гранту не перевищує 10 млн грн.