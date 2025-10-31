Інтерфакс-Україна
Економіка
18:38 31.10.2025

Учасниками програми "ВідновиДІМ" тепер можуть бути лише ОСББ з пошкодженнями від 1 млн грн

2 хв читати
Учасниками програми "ВідновиДІМ" тепер можуть бути лише ОСББ з пошкодженнями від 1 млн грн

Учасниками грантової державної програми "ВідновиДІМ" з листопада можуть бути лише об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які зазнали пошкоджень вартістю понад 1 млн грн, проєкти відновлення мають отримати державну експертизу, повідомляє пресслужба Фонду енергоефективності.

У релізі повідомляється, що Наглядова рада Фонду енергоефективності ухвалила зміни до грантової програми "ВідновиДІМ", які спрямовані на підвищення якості підготовки проєктів та уточнення умов участі у програмі.

Згідно з новою редакцією, учасниками програми можуть бути лише ОСББ, які зазнали пошкоджень вартістю понад 1 млн грн. Проєкти для таких будинків підлягають обов’язковому проведенню експертизи в експертних організаціях державної форми власності, що дозволяє забезпечити належну якість проєктної документації та ремонтно-відновлювальних робіт, їх обґрунтовану вартість.

Зміни вводяться в дію 3 листопада 2025 року. Зазначається, що ті ОСББ, чиї будинки зазнали пошкоджень вартістю до 1 млн грн до 2 листопада 2025 року, теж можуть подати заявку, за умови, що факт і дату пошкодження підтверджено витягом з Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

"ВідновиДІМ" - грантова програма, метою якої є фінансування будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок війни, яку російська федерація розв’язала проти України. У її межах можна замінити або відремонтувати вікна, відремонтувати пошкоджені фасади і покриття будівель, обладнання дахових котелень та інженерних мереж, провести ремонтно-відновлювальні роботи внутрішнього опорядження в місцях загального користування (під’їздах), забезпечити безперешкодний доступ для маломобільних груп населення — встановити пандуси та підйомники, а також провести протиаварійні будівельні роботи.

Фонд надає ОСББ грант, який виплачується на безоплатній та безповоротній основі у розмірі 100% вартості витрат на роботи і матеріали. Сума гранту не перевищує 10 млн грн.

Теги: #відновидім #осбб #програма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 16.10.2025
Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ - учасника програми "Енергодім" - не перевищує 1000 грн на місяць

Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ - учасника програми "Енергодім" - не перевищує 1000 грн на місяць

20:15 13.10.2025
У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

13:06 06.10.2025
Експортну програму "Зброя" необхідно запустити до кінця року - Зеленський

Експортну програму "Зброя" необхідно запустити до кінця року - Зеленський

17:38 02.10.2025
МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

16:55 27.09.2025
Система Delta відображає лише факт присутності ворога в населеному пункті, а не підтверджує окупацію - Зеленський

Система Delta відображає лише факт присутності ворога в населеному пункті, а не підтверджує окупацію - Зеленський

21:09 10.09.2025
Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

23:46 08.09.2025
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

20:26 07.09.2025
Наступного тижня відбудеться технологічна ставка: розглянуть ракетні програми та виробництво дронів – Умєров

Наступного тижня відбудеться технологічна ставка: розглянуть ракетні програми та виробництво дронів – Умєров

13:16 05.09.2025
Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

Зеленський і Кошта обговорили програму SAFE та скоординували кроки щодо перемовин про членство в ЄС

05:56 02.09.2025
Британія ще на два роки продовжить програму захисту українців

Британія ще на два роки продовжить програму захисту українців

ВАЖЛИВЕ

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

ОСТАННЄ

Fitch підтвердило рейтинг ПроКредит Банку на рівні "CCC"

ЄІБ розглядає фінансування проєкту забезпечення Миколаєва питною водою вартістю EUR70 млн

Ощадбанк та Укрексімбанк тимчасово закрили торговельно-офісний комплекс Gulliver, звинувачують ексвласника

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для переселенців

Ощадбанк у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 38,6%

Кабмін встановив показник економії енергії у будівлях органів держвлади

Ріст молочних ферм в Україні і збільшення квот на поставки молокопродукції в ЄС дають підстави для оптимізму - СМПУ

Торговельний баланс кондитерської галузі України позитивний, торговельна угода з ЄС є шансом вижити для кондитерів - "Укркондпром"

Україна отримала $177 млн від Світового банку на підтримку охорони здоров’я та фіскального управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА