Стартував 1-й етап програми "УЗ 3000" для прифронтових громад з можливістю придбати квиток з 3 грудня

Уряд схвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною", що працюватиме в грудні у тестовому режимі до всіх прифронтових регіонів, повідомило АТ "Укрзалізниця".

Згідно з повідомленням УЗ в Телеграм-каналі, з 10:00 3 грудня через застосунок можна буде оформлювати квитки, а вирушити в подорож вже з п’ятниці, 5 грудня. Сумарно можна буде отримати до чотирьох поїздок на 3000 км.

В УЗ уточнили, що за програмою надаватимуться вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті".

Зазначається, що на першому етапі передбачено квитки на поїздки №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ), №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів, №109/110 Львів – Миколаїв, №115/116 Суми – Київ, №121/122 Миколаїв – Київ, №127/128 Львів – Запоріжжя, №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів, №143/144 Суми – Рахів, №39/40 Солотвино – Запоріжжя, №45/44 Харків – Ужгород, №47/48 Запоріжжя – Мукачево, №51/52 Одеса – Запоріжжя, №53/54 Дніпро – Одеса, №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ, №773/774 Київ – Конотоп,№87/88 Ковель – Запоріжжя, № 886/888 Фастів – Чернігів, №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах №15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород та №41/42 Дніпро – Трускавець.

Крім того, будуть доступні місця 2-го класу в "Інтерсіті+" №719/720 Харків – Київ, №723/722 Харків – Київ та №731/732 Запоріжжя – Київ.

"Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця " запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік ", - пояснили в УЗ.

Для оформлення квитка за програмою слід завантажити або оновити застосунок. Далі акаунт має бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис ", після цього користувач має знайти позначку "3000 " та обрати опцію "Взяти участь", потім обрати потрібний поїзд із позначкою "3000 ". Уточнюється, що під час бронювання використані кілометри автоматично спишуться з бонусного рахунку.

В "Укрзалізниці" додали, що в першому кварталі 2026 року має бути створений механізм, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень. "Це важливий крок для стабільної роботи залізниці під час війни", - наголосили в компанії.

Як повідомляв голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, УЗ планувала, що нова програма "УЗ-3000" безкоштовних пасажирських перевезень стосуватиметься рейсів у найменш завантажені періоди – січень–лютий та жовтень–листопад 2026 року.