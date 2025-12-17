Ракета Ariane 6 стартувала на орбіту з двома європейськими супутниками Galileo

Ракета Ariane 6 у середу стартувала на орбіту з двома навігаційними супутниками Galileo Європейського комічного агентства (ESA), повідомила компанія-розробник носія Arianespace.

Запуск ракети важкого класу було здійснено з космодрому Куру у французькій Гвіані о 02:01 за місцевим часом (о 07:01 за Києвом). Приблизно за чотири години космічні апарати вийдуть на орбіту висотою близько 23 тис. км.

Супутники SAT 33 і SAT 34 вагою 730 кг кожен сприятимуть поліпшенню точності, доступності та надійності європейської глобальної навігаційної супутникової системи Galileo першого покоління. Вони приєднаються до 26 інших аналогічних активних апаратів у складі угруповання, що є європейським аналогом американської глобальної системи позиціонування GPS.