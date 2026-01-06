Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Українська та американська делегації в ході зустрічей в Парижі обговорили моніторинг ситуації в Україні після припинення бойових дій.

"Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Це для нас дуже важливо", сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок у Парижі після закінчення зустрічі лідерів Коаліції охочих.

Президент наголосив, що стримування лишається одним з найбільш важливих компонентів майбутньої структури безпеки.

"Це інструменти, які не допустять нової російської агресії, і все це ми бачимо", - підкреслив Зеленський.