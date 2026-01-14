Інтерфакс-Україна
Телеком
17:12 14.01.2026

Держсистему онлайн-моніторингу азартних ігор вводять у промексплуатацію, ринок має 6 міс. на приєднання - PlayCity

Уряд України ухвалив постанову про призначення ДП "Дія" технічним адміністратором Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор (ДСОМ), що стало фінальним кроком перед введенням системи в промислову експлуатацію, повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва на брифінгу в середу.

"Зараз ми на етапі контрактування з ДП "Дія" для того, щоб передати систему, яку ми закупили і прийняли, до ДП "Дія", розгорнути на їхніх потужностях і після короткого тестування вести її в промислову експлуатацію", - зауважив керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу України PlayCity Геннадій Новіков, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

На брифінгу було зазначено, що ліцензійним операторам надається 6 місяців для того, щоб приєднатися до ДСОМ.

Новіков уточнив, що найближчим часом планується оголосити тендер на другу частину реалізації ДСОМ: планується додати облік результатів гри, контроль роботи гральних автоматів, дотримання принципів відповідальної гри, а також облік операцій з ігровими замінниками гривні.

"Зараз ми на фінішному етапі пошуку фінансування, тому що в державному бюджеті, на жаль, для нас на цю надважливу систему не знайшлося грошей. Але ми знайшли вихід з цієї ситуації", - додав керівник Держагентства.

Він зауважив, що за результатами оцінювання, проведеного на етапі консультування з ІТ-компаніями ще у 2025 році, орієнтована сума на створення другої черги передбачає 45 млн грн.

"Але ми на другий етап будемо уточнювати цю цифру, тому що і ситуація в країні змінилася, і курс гривні змінився, і ринок насправді змінився. Тому вона може бути трошки підкоригована", - пояснив керівник PlayCity.

За його словами, очікується, що другу чергу ДСОМ буде впроваджено восени 2026 року, коли до першої черги гральний ринок підключать вже на 100%.

Наприкінці грудня 2025 року Новіков в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що більшу частину функціоналу системи онлайн-моніторингу грального бізнесу буде сформовано вже у січні, а повноцінно гральний бізнес планується підключити до неї вже у 2026 році.

Тоді керівник Держагентства наголошував, що створена система зможе показати повний рух коштів від моменту внесення депозиту гравцем до моменту виведення грошей, а різниця між внесеними коштами та результатом гри має стати подальшою базою для оподаткування.

Як повідомлялося, PlayCity обрало переможцем тендеру на створення Першої черги держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу українську ІТ-компанію ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології (Kitsoft), яка запропонувала виконати це завдання за 25,9 млн грн проти 30 млн грн стартової ціни.

Наразі на ринку діють 34 ліцензовані оператори.

Теги: #playcity #онлайн #моніторинг

