Технічний моніторинг припинення вогню забезпечуватимуть наші партнери – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що країни-партнери, згідно з домовленостями, забезпечуватимуть технічний моніторинг припинення вогню та присутність в Україні для цього.
Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", який має бути моніторинг припинення вогню та хто його забезпечуватиме, він відповів: "Тут є чітке розуміння: забезпечувати будуть наші партнери, технічний моніторинг і присутність".
"Також буде зрозуміло, всі ці деталі будуть в гарантіях безпеки для України", - додав Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок після перемовин з президентом США Дональдом Трампом.