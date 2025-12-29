Інтерфакс-Україна
Події
11:36 29.12.2025

Технічний моніторинг припинення вогню забезпечуватимуть наші партнери – Зеленський

1 хв читати
Технічний моніторинг припинення вогню забезпечуватимуть наші партнери – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що країни-партнери, згідно з домовленостями, забезпечуватимуть технічний моніторинг припинення вогню та присутність в Україні для цього.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", який має бути моніторинг припинення вогню та хто його забезпечуватиме, він відповів: "Тут є чітке розуміння: забезпечувати будуть наші партнери, технічний моніторинг і присутність".

"Також буде зрозуміло, всі ці деталі будуть в гарантіях безпеки для України", - додав Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок після перемовин з президентом США Дональдом Трампом.

Теги: #моніторинг #припинення_вогню

