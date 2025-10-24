Інтерфакс-Україна
Політика
20:10 24.10.2025

Рютте знову схвально відгукнувся про пропозицію Трампа для України та Росії зупинитися там, де вони є

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16602

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте знову позитивно оцінив пропозицію президента США Дональда Трампа стосовно того, щоб Україна та Росія припинили вогонь на позиціях, на яких вони знаходяться зараз.

Про це він сказав у п’ятницю в Лондоні на пресконференції по завершенню зустрічі Коаліції охочих.

"Правда в тому, що в Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї. Президент Трамп дуже добре сказав, що вони повинні зупинитися там, де вони є зараз, і зараз саме час посилити тиск на Росію, щоб ми нарешті могли досягти справедливого та законного миру для України", - зауважив генсек НАТО.

Рютте привітав нещодавні оголошення європейських союзників та Канади про додаткову військову допомогу Україні. "Події на полі бою показують, що наша підтримка України працює, і нам потрібно її продовжувати. Нам потрібно поєднати цю підтримку із санкціями та економічним тиском, і 19-й пакет ЄС проти Росії – це ще один хороший крок у цьому напрямку", - наголосив він.

За словами генсека НАТО, "по обидва боки Атлантики ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, і плідні дискусії цього тижня у Вашингтоні, вчора в Європейській Раді та зараз у Лондоні свідчать про те, що ми рухаємося у правильному напрямку".

Рютте нагадав, що всього два дні тому був у Вашингтоні, де мав "дуже плідну зустріч з президентом Трампом". "Санкції, які США запровадили проти найбільших російських нафтових компаній, позбавлять їх доходів і значно посилять тиск на Путіна, щоб він сідав за стіл переговорів. І вони ще раз показують, що президент Трамп абсолютно відданий справі припинення цієї війни та встановлення тривалого миру в Україні", - переконаний він.

