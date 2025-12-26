Інтерфакс-Україна
Політика
16:09 26.12.2025

В Україні зруйновано значну кількість виборчих дільниць - Корнієнко

Внаслідок агресії Росії зруйновано значну кількість виборчих дільниць в Україні, заявив голова робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"У нас просто фізично зруйнована третина дільниць… Велика частина виборчих дільниць, на жаль, знаходяться на непідконтрольній території, але я б їх вважав зруйнованими теж, тому що ми не маємо доступу до них", - сказав Корнієнко на засіданні робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні в п'ятницю.

За його словами, по прифронтовим і неприфронтовим територіям було дуже багато російських ракетних і шахедних ударів: по гуртожиткам, лікарням та іншим закладам, де були розташовані дільниці під час виборів.

Як уточнив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, станом на 25 грудня 2025 року на території України знаходиться 33174 виборчі дільниці, з яких 521 розміщувалися у будівлях, які зараз зруйновані та не підлягають відновленню. Діденко також повідомив, що 1391 виборча дільниця розміщувалась у будівлях, які зараз пошкоджені, але їх можна відновити. Він також підкреслив, що 6472 виборчі дільниці розташовані на тимчасово окупованій території та інформація про них відсутня, а 52 - розміщені в будівлях, ступінь пошкодження яких неможливо визначити. Крім того, Діденко нагадав, що 140 тисяч кв. км або 23% території України заміновано.

