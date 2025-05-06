Ратифікація угоди про копалини стане перевіркою на одностайність парламенту - Корнієнко

Ратифікація угоди між Україною та США про корисні копалини стане перевіркою на одностайність парламенту, вважає перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Ратифікація цієї угоди, голосування за неї стане перевіркою на одностайність парламенту", - заявив Корнієнко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він зазначив, що перед ратифікацією документа відбудуться зустрічі урядовців з фракціями Верховної Ради.

"Хай фракції визначаються… Прийшов час робити своє певне рішення…І якщо якісь політичні сили в такі часи будуть нехтувати такими угодами, ну, Бог і виборці їм судді", - наголосив народний депутат.

Як повідомлялось, Верховна Рада може розглянути питання ратифікації угоди 8 травня.