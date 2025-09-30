Інтерфакс-Україна
Події
15:24 30.09.2025

У Раді очікують відкриття першого кластера переговорів щодо вступу до ЄС - Корнієнко

Фото: https://www.facebook.com

У Верховній Раді очікують відкриття першого кластера у перемовинах України щодо вступу до Європейського Союзу, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Ще один важливий етап на шляху до ЄС завершено - відбулися всі скринінгові сесії на відповідність українського законодавства до європейського. Очікуємо, що невдовзі буде відкрито перемовини щодо першого кластеру", - написав Корнієнко у вівторок у Фейсбуці.

Він підкреслив, що вперше за останні хвилі розширення Євросоюзу парламент країни безпосередньо бере участь у переговорному процесі. Корнієнко нагадав, що як перший віце-спікер є членом національної переговорної групи, а понад 100 депутатів - учасники робочих груп.

"За підтримки та сприяння спікера Руслана Стефанчука нам у консолідації зусиль вдається робити впевнені кроки, які наближають повноправне членство нашої держави в європейській родині. До скринінгів було залучено майже 200 депутатів - онлайн і особисто у Брюсселі", - наголосив Корнієнко.

Народний депутат нагадав, що старт переговорам дала перша міжурядова конференція Україна-ЄС у червні 2024 року.

"У жовтні вже особисто брав очно участь у третьому раунді двосторонніх сесій між Україною та Єврокомісією в межах офіційного скринінгу щодо відповідності українського законодавства праву ЄС, що був присвячений таким сферам: "Економічні критерії" та переговорний розділ 32 "Фінансовий контроль", "Реформа державного управління", "Функціонування демократичних інституцій", - повідомив Корнієнко.

За його словами, присутність членів парламенту на переговорах дозволяє детально поінформувати європейських представників про українське законодавство, пояснити, чому ухвалено ті чи інші норми, відстояти низку позицій та зберегти їх, швидше імплементувати європейські практики до національного законодавства. Корнієнко підкреслив, що народні депутати завдяки активній участі в робочих групах поглиблено вивчали необхідні питання і мають необхідну експертизу для ухвалення рішень.

"Об’єднані спільною метою, готові до викликів, працюємо, щоб вже якомога швидше дійти до фінального етапу, коли почуємо, що Україні надано статус члена ЄС!", - зазначив перший віце-спікер.

Теги: #верховна_рада #корнієнко #вступ_в_єс

