Події
10:16 24.12.2025

Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

Дата вступу України в Європейський Союз обговорювалася між Україною та США без поки що підтвердження з європейської сторони станом на сьогодні, прокоментував президент України Володимир Зеленський сьомий пункт проєкту плану припинення російсько-української війни, який передбачає, що Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час та отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

"Дати вступу для України на сьогодні – це двостороння розмова Америки і України без поки що європейського підтвердження. Ми говоримо про те, що ми хочемо мати конкретну дату вступу в ЄС, що це правильна гарантія безпеки, і загалом ми відчуваємо, що Америка це підтримує", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок.

Президент пояснив, що Україна вважає членство в ЄС обов’язковою гарантією безпеки, навіть якщо вони набувають чинності через один чи кілька років. "Членство в Євросоюзі – це теж набуття частини наших гарантій безпеки, і тому ми хочемо закріпити дату – коли це станеться. Наприклад, це 2027 рік або 2028 рік – має бути якась конкретика, бо без конкретики гарантія безпеки не виглядає як справді гарантія безпеки", - наголосив Зеленський.

