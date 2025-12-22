ЦВК: Вибори можуть відбутися тільки за умов безпеки та відповідних законодавчих змін, наразі м'яч на боці Ради

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) наголосили, що для проведення виборів в Україні потрібно внести зміни до законодавства щодо проведення виборів в стані воєнного часу, тому наразі м’яч на боці Верховної Ради, заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

"У воєнних умовах вибори проведені бути не можуть. Президент України Володимир Зеленський наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови", - сказав він в етері загальнонаціонального телемарафону у понеділок.

За словами Дубовика, потрібно провести ревізію українського законодавства, яке розраховано на мирний час. "Після того, як наступлять передумови, буде вирішено питання юридичне щодо воєнного стану, можна казати про проведення виборів. Але для проведення виборів потрібно внесення змін до законодавства, яке б враховувало нюанси проведення повоєнних виборів або виборів після припинення активної фази бойових дій", - додав він.

Як зазначив Дубовик, для цього потрібне напрацювання в парламенті дорожньої карти і законопроєкту. "Центральна виборча комісія разом з експертним середовищем, з представниками міжнародних партнерів працює над необхідними змінами до законодавства. Але в цих умовах м’яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів", - сказав він.

Дубовик також заявив про важливість забезпечити якомога більше залучення громадян до виборчих процесів. Зокрема тих громадян, що проживають за кордоном, військовослужбовців і тимчасово переміщених осіб, які проживають в інших громадах.