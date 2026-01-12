Раді пропонують заборонити російську мову у приватних школах

Народні депутати пропонують Верховній Раді заборонити приватним школам проводити навчання російською мовою.

Відповідний законопроєкт № 14361 про внесення змін до закону "Про повну загальну середню освіту" щодо заборони в приватних закладах освіти мови держави, визнаної Верховною Радою агресором або окупантом, повідомляє сайт парламенту.

Документ передбачає зміни до частини 10 статті 5 закону "Про повну загальну середню освіту". Пропонується встановити виняток із права приватних закладів самостійно визначати мову навчання: заборонено використовувати державну (офіційну) мову країни, яку Верховна Рада визнала агресором або окупантом.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, ця зміна повністю відповідає аналогічному положенню, яке було запроваджене для приватних суб'єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти законом "Про дошкільну освіту" від 6 червня 2024 року, що був введений у дію з 1 січня 2025 року. Таким чином законопроєкт забезпечує системність та узгодженість мовної політики у приватних закладах на всіх рівнях освіти.

Законопроєкт передбачає, що він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Серед авторів законопроєкту - Наталія Піпа (фракція "Голос"), Ігор Гузь (група "За майбутнє"), Володимир В'ятрович ("Європейська солідарність").