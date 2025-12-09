Інтерфакс-Україна
Події
14:01 09.12.2025

Раді пропонують удосконалити умови укладення контракту про проходження військової служби

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді удосконалити умови укладення контракту про проходження військової служби.

Відповідний законопроєкт №14283 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення умов укладення контракту про проходження військової служби та надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації зареєстровано у Верховній Раді 8 грудня, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про військовий обовʼязок і військову службу". Зміни пропонують надати можливість укладати або переукладати контракти з підвищеними мотиваційними чинниками для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за призовом з числа резервістів, а також для тих, хто вже перебуває на військовій службі за контрактом. Законопроєкт передбачає можливість прийняття на військову службу за контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками військовослужбовців з інших видів служби та військовозобовʼязаних. Крім того, законопроєкт пропонує встановити строки контрактів під час особливого періоду у межах від одного до пʼяти років, з можливістю переукладати наступний контракт строком від 1 до 10 років. Зміни до закону також дають можливість перекладення контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками з випускниками закладів фахової передвищої та вищої військової освіти.

Проєкт також передбачає внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" , які надають громадянам України, що проходили військову службу за контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками та були звільнені після закінчення строку його дії, право на відстрочку від призову протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби за контрактом.

Уряд пропонує розширити коло суб'єктів, які здійснюють перевірку підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення. Згідно з законопроєктом, таку перевірку мають здійснювати не лише територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але й Центральне управління та регіональні органи Служби безпеки України, відповідний підрозділ розвідувальних органів України.

