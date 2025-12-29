Інтерфакс-Україна
17:59 29.12.2025

Обладміністрації мають терміново затвердити переліки об’єктів з пріоритетним енергопостачанням та погодити їх з Держенергонаглядом

Кабінет міністрів зобов’язав обласні та Київську міську державну адміністрацію (військові адміністрації) до 30 грудня переглянути та затвердити переліки критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання та терміново передати на погодження Державній інспекції енергетичного нагляду.

Відповідна постанова Кабміну від 24 грудня 2025 року №1744 про внесення змін до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, затвердженого урядовою постановою від 24 травня 2024 року №600, оприлюднена на Урядовому порталі.

"Обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити до 30 грудня 2025 року перегляд та затвердження переліків критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження", – йдеться у постанові.

Одним з нововведень до порядку є те, що обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) мають погоджувати з Держенергонаглядом підготовлені ними переліки об’єктів з пріоритетним енергозабезпеченням, надавши детальну інформацію по кожному з них та обгрунтування необхідності включення до такого передаються Держенергонагляду не пізніше наступного робочого дня з моменту їх затвердження, а той своєю чергою у 10-денний термін має їх погодити чи надати зауваження. Вони доопрацьовуються протягом п’яти робочих днів і направляються Держенергонагляду повторно на наступний робочий день.

Крім того, уряд уточнив умови для забезпечення пріоритетного електропостачання, вказавши, що приєднана потужність таких об’єктів має бути не менше 100 кВт, за винятком аварійно-рятувальних формувань ДСНС, щодо яких це обмеження не застосовується. В цілому до переліку об’єктів з пріоритетним електропостачанням відносяться об’єкти критичної інфраструктури, внесені у відповідний реєстр, об’єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними Міноборони, МВС, Адміністрацією Держприкордонслужби, Національною поліцією, ДСНС та центральним управлінням СБУ, а також технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. Крім того, це населені пункти, розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з РФ або в 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.

Як повідомлялося, 19 грудня заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко заявив, що у результаті перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури уряду вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, і це дасть змогу скоротити тривалість графіків відключень для побутових споживачів і промисловості в осінньо-зимовий період. Зокрема, зі списків виключили споживачів потужністю менше 100 кВт та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, що підпадають під загальні обмеження.

Теги: #кабмін #обладміністрації

