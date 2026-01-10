Інтерфакс-Україна
11:07 10.01.2026

Автопідприємство Кабміну не продавало і не закуповувало нових автомобілів у 2025р

На балансі автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України перебуває 111 автомобілів, у 2025 році продаж і закупівля транспортних засобів не проводилися.

"На балансі Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів станом на 31.12.2025 обліковується 111 автомобілів", - йдеться у відповіді секретаріату уряду на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Серед вищезазначених автомобілів: Mercedes-Benz E320 (2002 р.в.), Mercedes-Benz O350 (1997), 6 Mercedes-Benz S500L4M (2007), Mercedes-Benz S600 (2006), Mercedes Benz Vario (2004), Mercedes-Benz Vito (2004).

Крім того, на балансі автопідприємства Кабміну є 5 Hyundai Ioniq Hybrid Premium (2017 р.в.), Nissan Teana (2007), 3 Renault Kangoo (2004-2006), Renault Trafic (2004), Opel Vectra 2. 2 (2003), Opel Omega (2003), 19 Skoda Octavia (2006-2008), 10 Skoda SuperB Style (2017), 2 Volkswagen Bora (2004), 4 Volkswagen Jetta (2008), 4 Volkswagen Multivan T6 (2017), 16 Volkswagen Passat (2004-2008), Volkswagen Phaeton (2004), Volkswagen Sharan (2008), 4 Volkswagen Transporter (2004-2007), Toyota Camry (2018), Toyota Coaster (1997), Toyota Land Cruiser 100 (2000), Toyota Land Cruiser 200 (2015), 2 Toyota Proace Verso (2022).

Крім того, в автопарку - 3 автобуси Otokar Navigo T (2019 р.в.), автобус ЛАЗ 5208DL (2008), екскаватор Борекс 3106 (1997), вантажівки ГАЗ 2705-414 (2008), ГАЗ 3302 (2008), ГАЗ 330202-01 (2006), ГАЗ 33021-212 (2003), ЗІЛ 431412 (1991), 6 вантажівок КамАЗ (2008), сміттєвози ГАЗ 3307 КО-413 (2003), ГАЗ 3307 КО-413 (1993), поливомийна машина ЗІЛ 433362-03 (2003), навантажувальна машина МПУ 1 (2002).

"У 2025 році автомобілі Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів не продавалися та не передавалися, нові автомобілі не закуповувалися", - йдеться у відповіді на запит.

Як повідомлялося, у 2022 році автопідприємством уряду було безоплатно передано до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби чотири транспортні засоби.

У 2023 році Автопідприємство Кабміну продало 2 "Чайки", 5 Mercedes, 2 Skoda Octavia і Volkswagen Phaeton на 3,6 млн грн.

У 2024 році Автопідприємство Кабміну не продавало і не закуповувало нових автомобілів.

Теги: #кабмін #автопідприємство

