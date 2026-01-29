Кабмін затвердив склад комісії з проведення аудиту ефективності діяльності АРМА

Кабінет міністрів України затвердив склад комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згідно з розпорядженням №71 від 28 січня, до складу комісії увійшли: Жаклін Ван Ден Бош - нідерландський адвокат та спеціаліст з внутрішніх розслідувань у сфері корпоративного кримінального права, корупції, шахрайства, дотримання санкцій та конфіскації незаконно отриманих активів; Корнел-Вірджіліу Келінеску - румунський експерт з кримінального права, боротьби з корупцією та повернення активів; Джил Томас - британський експерт з питань повернення та управління активами; Пшемислав Мусялковський - польський експерт з права та політики у сфері співробітництва в галузі розвитку, боротьби з корупцією, відмиванням грошей, повернення активів, реформи юстиції та європейської інтеграції (кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень члена комісії).

Як повідомлялося, 1 грудня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА.