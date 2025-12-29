Українські акції та єврооблігації відреагували стриманим подорожчанням на перемовини щодо миру у Флориді

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у понеділок на 16:15 за Києвом зріс на 1,33% після проведеного у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США) чергового раунду переговорів щодо можливості встановлення миру, тоді як основний індекс біржі збільшився на 0,11%.

Згідно з даними біржі, курс акцій агрохолдингів "Агротон" та KSG-Agro на 16:26 кч збільшився відповідно на 4,96% та 5,69%, Milkiland – на 4,56%, тоді як акції найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" подорожчали на 0,46%, агрохолдинга ІМК – на 0,39%.

Акції Coal Energy, яка втратила всі свої вугільні активи в Україні через російську агресію та переорієнтувалася на роботу у Польщі, зросли в ціні на 2,69%, тоді як найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел", подешевшали на 0,72%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції гірничорудної компанії Ferrexpo подорожчали на 3,26%, тоді як ціна акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП залишилася без змін.

Щодо єврооблігацій, то їх курс у понеділок зранку на Франкфуртській біржі зріс. Найкоротший випуск із погашенням у 2029 році подорожчав на 5,47% – до 79,05% від номіналу, тоді як випуск із погашенням у 2034 році – на 1,89%, до 61,48%, у 2035 році – на 2,12%, до 60,27%, у 2036 році – на 1,25%, до 59,24% від номіналу

Джерело: https://www.gpw.pl/

https://www.londonstockexchange.com/

https://live.deutsche-boerse.com/