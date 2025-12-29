Інтерфакс-Україна
Події
17:49 29.12.2025

Українські акції та єврооблігації відреагували стриманим подорожчанням на перемовини щодо миру у Флориді

2 хв читати

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у понеділок на 16:15 за Києвом зріс на 1,33% після проведеного у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США) чергового раунду переговорів щодо можливості встановлення миру, тоді як основний індекс біржі збільшився на 0,11%.

Згідно з даними біржі, курс акцій агрохолдингів "Агротон" та KSG-Agro на 16:26 кч збільшився відповідно на 4,96% та 5,69%, Milkiland – на 4,56%, тоді як акції найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" подорожчали на 0,46%, агрохолдинга ІМК – на 0,39%.

Акції Coal Energy, яка втратила всі свої вугільні активи в Україні через російську агресію та переорієнтувалася на роботу у Польщі, зросли в ціні на 2,69%, тоді як найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел", подешевшали на 0,72%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції гірничорудної компанії Ferrexpo подорожчали на 3,26%, тоді як ціна акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП залишилася без змін.

Щодо єврооблігацій, то їх курс у понеділок зранку на Франкфуртській біржі зріс. Найкоротший випуск із погашенням у 2029 році подорожчав на 5,47% – до 79,05% від номіналу, тоді як випуск із погашенням у 2034 році – на 1,89%, до 61,48%, у 2035 році – на 2,12%, до 60,27%, у 2036 році – на 1,25%, до 59,24% від номіналу

Джерело: https://www.gpw.pl/

https://www.londonstockexchange.com/

https://live.deutsche-boerse.com/

Теги: #акції #єврооблігації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 01.12.2025
Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34

Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34

11:54 24.11.2025
Ціна українських акцій на біржах у Варшаві та Лондоні підскочила на 4-25% на новинах про мирний план

Ціна українських акцій на біржах у Варшаві та Лондоні підскочила на 4-25% на новинах про мирний план

15:03 21.11.2025
Українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали на новинах про новий мирний план

Українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали на новинах про новий мирний план

18:19 18.11.2025
НКЦПФР зареєструвала випуск акцій "Київміськбуду" на 2,56 млрд грн

НКЦПФР зареєструвала випуск акцій "Київміськбуду" на 2,56 млрд грн

14:04 27.10.2025
"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2026, продовжує виконувати боргові зобов'язання

"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2026, продовжує виконувати боргові зобов'язання

14:28 22.10.2025
Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

14:44 18.10.2025
НКЦПФР в діалозі з урядом та Мінекономіки щодо "народних" ІРО

НКЦПФР в діалозі з урядом та Мінекономіки щодо "народних" ІРО

13:14 17.10.2025
Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4% на тлі розмови Трампа та Путіна

Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4% на тлі розмови Трампа та Путіна

19:50 25.09.2025
"Vodafone Україна" вчетверте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 95% від номіналу

"Vodafone Україна" вчетверте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 95% від номіналу

20:34 04.09.2025
Магомедов: НКЦПФР розглядає продаж 7% акцій прибуткових держкомпаній для формування фрі-флоту

Магомедов: НКЦПФР розглядає продаж 7% акцій прибуткових держкомпаній для формування фрі-флоту

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

Трамп провів позитивну розмову з Путіним щодо України – Білий Дім

Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни, ймовірно, вбили 7 цивільних у Покровську – омбудсман

Лівобережжя Києва та області може перейти з екстрених відключень до погодинних 31 грудня-1 січня – глава енергопрограм УІМ

АТ "Укроборонпром" оголошує відбір кандидатів на посади членів Наглядових рад

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії у більшості регіонів України

Залужний продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії - радниця

Волошин: майже все Гуляйполе – зона, де йдуть бої, ворог намагається завести в місто групи закріплення

Трамп провів позитивну розмову з Путіним щодо України – Білий Дім

Вступ до Європейського Союзу підтримують 59% українців – опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА