"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2026, продовжує виконувати боргові зобов'язання

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, виплатила черговий купон за єврооблігаціями-2026 і, незважаючи на війну в Україні, продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, зокрема перед власниками євробондів.

"Можемо підтвердити: купон було сплачено вчасно", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник пресслужби групи "Метінвест" Андрій Бурлаков у відповідь на запит.

Термін виплат купонів за євробондами-2026 – 23 жовтня.

"Дати виплати купона – 23 квітня та 23 жовтня", - констатується в інформації щодо облігацій-2026.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".