"Метінвест" придбав у ArcelorMittal трубний завод у Румунії

Фото: https://metinvestholding.com

Гірничо-металургійна група "Метінвест" придбала у корпорації ArcelorMittal трубний завод у Румунії Tubular Products Iasi S.A. (AMTP Iasi), який контролюється ArcelorMittal S.A. (Люксембург).

Згідно з інформацією компанії в середу, група продовжує синергію металургії України та ЄС.

При цьому уточнюється, що 16 грудня "Метінвест" закрив угоду з придбання підприємства ArcelorMittal Tubular Products Iași, розташованого в румунському місті Ясси.

Завод виробляє зварні конструкційні труби для будівництва, машинобудування, інфраструктури та аграрного сектору. Його максимальна потужність — 240 тис. тонн продукції на рік.

"Метінвест ще до великої війни почав будувати міст між металургією України та ЄС. Тому новий завод для нас - це унікальна можливість завантажити роботою відразу два підприємства - в Яссах і Запоріжжі. Це частина нашого внеску у повоєнну відбудову. Я певен, що продукція заводу матиме попит не лише в ЄС, а буде затребувана й під час відновлення пошкодженої бойовими діями інфраструктури й промисловості України", - прокоментував завершення угоди генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Підприємство стало першим виробничим майданчиком "Метінвесту" в Румунії. Перемовини щодо придбання заводу тривали декілька місяців. 24 листопада 2025 року група отримала схвалення Європейської комісії щодо придбання активу на підставі Регламенту Європейського Союзу про злиття, а наступного дня – національного відомства Румунії з питань конкуренції за результатами процедури скринінгу іноземної інвестиції.

"Підприємства "Метінвесту" в Україні історично виготовляють великі обсяги гарячекатаного рулону, призначеного як для внутрішнього ринку, так і для експорту. Розташування активу в Румунії - лише за 600 км від Запоріжжя - дає нам змогу щороку постачати до 180 тис. тонн гарячекатаного рулону виробництва "Запоріжсталі". Це забезпечить румунському заводу регулярні замовлення та стабільну роботу", - зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Також повідомляється, що у 2026 році планується інтеграція активу у виробничі й організаційні ланцюги "Метінвесту". Завод має п’ять трубних станів, дві лінії поздовжнього різання та дві лінії нанесення покриття. "Метінвест" дотримуватиметься всіх умов трудових договорів зі співробітниками підприємства в Яссах.

При цьому нагадується, що окрім України та Румунії група має активи в Італії, Болгарії, Великій Британії та США.

AMTP Iasi зареєстровано в Румунії, здійснює активну діяльність у сфері виробництва та постачання малих зварних труб з вуглецевої сталі.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".