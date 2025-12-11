"Інтерпайп" уклав угоду на придбання у ArcelorMittal трубного заводу у Румунії

Українська промислова компанія "Інтерпайп" уклала угоду на придбання у ArcelorMittal трубного заводу у Румунії ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

"Компанія Interpipe Limited уклала угоду на придбання акцій ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

При цьому у коментарі пресслужби відзначається, що закриття цієї угоди залежить від виконання спеціальних умов, включаючи отримання необхідних дозволів від антимонопольних органів та дозволів на прямі іноземні інвестиції.

"До виконання цих умов обидві компанії продовжуватимуть працювати окремо одна від одної та підтримуватимуть свою діяльність у звичайному режимі. Ми з нетерпінням чекаємо на завершення угоди у належний час. До цього жодних подальших коментарів не буде надано", - зазначено у коментарі.

Зі свого боку Антимонопольний комітет України (АМКУ) у четвер оприлюднив Проєкт порядку денного засідання АМКУ 11 грудня 2025 року, у якому під пунктом 7 значиться питання про надання дозволу компанії "Інтерпайп" на придбання трубного заводу в Румунії.

"Про результати розгляду заяви від 28.10.2025 №15-01/945-ЕКк про надання дозволу компанії "INTERPIPE LIMITED" (м. Нікосія, Кіпр) на набуття одноосібного контролю над компанією "ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA" (м. Роман, Румунія). (матеріали з обмеженим доступом)", - констатується у порядку денному засідання АМКУ.

Раніше повідомлялось, що гірничо-металургійна група "Метінвест" має намір придбати у корпорації ArcelorMittal трубний завод у Румунії (Tubular Products Iasi S.A., AMTP Iasi", який контролюється ArcelorMittal S.A. (Люксембург). Згідно з попереднім повідомленням Єврокомісії про концентрацію, 21 жовтня поточного року Генеральний директорат з питань конкуренції ЄК отримав заяву про запропоновану концентрацію відповідно до Регламенту Ради (ЄС). При цьому уточнювалось, що концентрація здійснюється шляхом придбання "Метінвестом" акцій компанії AMTP Iasi.

Після попереднього розгляду комісія вважає, що угода може підпадати під дію регламенту про злиття. Однак остаточне рішення з цього питання залишається за нею.

Як уточнили агентству в обох компаніях, це різні трубні заводи в Румунії.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини