19:05 11.12.2025

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

На сьогодні реальна чисельність ЗСУ у рамках можливої угоди становить 800 тис. військових, цей пункт був достатньо доопрацьований, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Були різні цифри в документах. До речі, пам’ятаєте, у 2022 році хотіли обмеження в 40 чи 50 тисяч? На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, – 800 тисяч військових. Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у четвер.

Крім того, говорячи про території Донеччини, президент зазначив, що почув всі пропозиції американської сторони та фактично через них російської, і "сказав, що це точно не в інтересах України, але треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно".

За словами президента, якщо одна сторона відійде на 5 чи 10 км, то так само має зробити і інша.

"Якщо ви вважаєте, що "вільна економічна зона" чи так звана "демілітаризована зона" має існувати, жити, розвиватися, і якщо там мають бути присутні лише цивільні люди, також поліція тощо, тоді виникає питання: якщо одні війська мають відходити, а інші війська залишаються стояти, де стоять, то що саме стримає ці інші війська, тобто російські війська, від того, що вони підуть далі? Або від того, щоб вони під виглядом "цивільних" інфільтрувалися у "вільну економічну зону" і взяли її під контроль?", - наголосив він.

Глава держави зазначив, що це все дуже серйозно, і не факт, що Україна прийме це. За його словами, коли мова йде про компроміс, необхідно давати "справедливий компроміс".

