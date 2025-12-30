Інтерфакс-Україна
18:00 30.12.2025

Зеленський про можливість розміщення військ США: ми це проговорюємо, але рішення приймає країна

Україна проговорює з президентом США Дональдом Трампом і представниками Коаліції охочих можливість розміщення військ США у рамках гарантій безпеки, але рішення буде приймати Америка, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це може підтвердити президент США, це війська США, і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками Коаліції охочих. Це була би сильна позиція в гарантіях безпеки", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Теги: #трамп #зеленський

