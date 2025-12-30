Зеленський анонсував ще одну зустріч радників з нацбезпеки 7 січня, після зустрічі лідерів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Радники з національної безпеки зустрінуться 7 січня після зустрічі на рівні лідерів, також буде проговорено наступні кроки стосовно зустрічей лідерів Європи та США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Президент Макрон разом з європейськими лідерами на рівні лідерів організують 6 січня у Франції. І все, що пропрацюють наші радники (3 січня в Україні – ІФ-У), ми будемо фіксувати лідерами. Також будуть зустрічі радників 7 січня після цього проопрацювання, і будемо проговорювати наступні кроки щодо зустрічей лідерів Європи та США", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Раніше цього ж дня Зеленський анонсував зустріч радників з національної безпеки країн Коаліції охочих 3 січня в Україні. Зустріч на рівні лідерів планується 6 січня у Франції. "Вдячний команді президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах", - наголосив він у телеграм.