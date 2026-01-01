Інтерфакс-Україна
04:55 01.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 120 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Загарбники завдали 46 авіаційних ударів, скинувши 94 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4659 дронів-камікадзе та здійснили 2635 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33264

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

