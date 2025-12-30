Зеленський: зустріч радників з нацбезпеки Коаліції охочих планується 3 січня в Україні, лідери можуть зустрітися 6 січня у Франції

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Радники з національної безпеки країн Коаліції охочих домовились зустрітися в Україні, як очікується, 3 січня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно Рустем Умєров доповів про домовленість з радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Плануємо на 3 січня в Україні", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.