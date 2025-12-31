Інтерфакс-Україна
23:41 31.12.2025

Мирна угода готова на 90%, лишається 10%, і це значно більше ніж просто цифри – Зеленський

Проєкт угоди про припинення війни в України готовий на 90%, але решта десять відсотків визначатимуть долю миру, долю України та всієї Європи, заявив президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні.

"Я повернувся до Києва вчора, о шостій ранку. Наша команда провела в дорозі майже 50 годин. Мирна угода готова на 90 відсотків. Лишається десять. І це значно більше, ніж… ніж просто цифри. Це десять відсотків, у яких насправді все. Це про десять відсотків, які визначатимуть долю миру, долю України та Європи, те, як житимуть люди. Десять відсотків для збереження мільйонів життів. Десять відсотків рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі сто. Десять відсотків такої необхідної єдності та мудрості – української, американської, європейської, всього світу. Десять відсотків до миру", - сказав він.

Президент наголосив, що хоче, аби "всі ми з вами були зараз на одній хвилі, однаково розуміли реальність, були озброєні, і не тільки на полі бою – були озброєні правдою". Зеленський додав, що Україна хоче миру, але не будь-якою ціною.

