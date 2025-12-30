Інтерфакс-Україна
Економіка
12:41 30.12.2025

Виробника та постачальника масла для потреб ЗСУ оштрафовано на 19,8 млн грн за недобросовісну конкуренцію

Фото: АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглянув справу і визнав дії виробника ТОВ "Іва-Арт" і постачальника ТОВ "Асікс Груп" масла солодковершкового для потреб Збройних сил України (ЗСУ) порушенням конкуренції та оштрафував їх на 19,8 млн грн.

АМКУ у пресрелізі уточнив, що порушення полягало у поширенні неправдивих відомостей щодо назви, складу, споживчих властивостей та відповідності масла ДСТУ.

Справу було розпочато за заявою державного підприємства Міністерства оборони "Державний оператор тилу" (ДП "ДОТ"), яке за результатами виконання державного контракту придбало у ТОВ "Асікс Груп" масло солодковершкове.

ТОВ "Асікс Груп" поставило ДП "ДОТ" продукцію, марковану як масло солодковершкове із зазначенням назви, складу, споживчих властивостей та відповідності ДСТУ. Частину поставленої продукції було виготовлено ТОВ "Іва-Арт", іншу - невідомим виробником, проте всю продукцію постачало ТОВ "Асікс Груп".

Миколаївська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби провела лабораторні випробування зразків продукції, відібраних у військових частинах, і встановила, що зразки за тригліцеридним і жирнокислотним складом не відповідають вимогам нормативно-технічної документації України і містять у своєму складі немолочні жири. Відтак їх не можна віднести до категорії "вершкове масло".

Зібрані у справі докази підтвердили, що на упаковках продукції містилася неправдива інформація про її належність до категорії "вершкове масло" з масовою часткою жиру 72,5% (виробник — ТОВ "Іва-Арт") та 73,5% (постачальник — ТОВ "Асікс Груп"). Крім того, на продукції безпідставно зазначалося, що вона виготовлена відповідно до вимог ДСТУ 4399:2005.

"З огляду на те, що ринок вершкового масла в Україні є конкурентним, поширення ТОВ "Іва-Арт" і ТОВ "Асікс Груп" неправдивої інформації про характеристики продукції могло забезпечити їм неправомірні конкурентні переваги не завдяки власним досягненням, а шляхом введення споживачів в оману", - наголосили в АМКУ.

За вчинення порушень, передбачених ст.15-1 закону "Про захист від недобросовісної конкуренції", на виробника і постачальника накладено штрафи у загальному розмірі 19 842 853 грн.

