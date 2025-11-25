Інтерфакс-Україна
Економіка
15:03 25.11.2025

Вершкове масло до Нового року може подешевшати на 30% - галузева асоціація

1 хв читати
Жирні молочні продукти продовжать дешевшати в Україні, до Нового року падіння цін може сягнути 30-35% і тренд збережеться до першої половини 2026 року, повідомила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока (АВМ) Олена Жупінас в ефірі Української Служби Інформації.

Експертка зазначила, що основною причиною здешевлення молокопродукції є зниження вартості продукції на європейському ринку.

"Починаючи з кінця літа ціни на масло у світі знизилися на понад 30%. Українські експортери продавали цей продукт до ЄС минулого року по EUR7 за кілограм. Зараз ця вартість становить не вище EUR4,5", — пояснила Жупінас.

За її інформацією, українські переробники зараз переорієнтовуються на внутрішнього споживача, і зниження цін на масло вже помітно. Це триватиме надалі, прогнозують і АВМ, але переважно у вигляді акцій у мережах продажу: на 30-35% на полицях магазинів.

"Таке зниження значно вплинуло на закупівельні ціни на сире молоко. Так, у середині листопада вартість молока класу "екстра", яке відповідає європейським вимогам, знизилася на 17%. За таких умов чимало виробників працюють "у собівартість", а деякі — навіть у збиток", - резюмувала експерт АВМ.

 

