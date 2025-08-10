Інтерфакс-Україна
Економіка
16:06 10.08.2025

Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

Україна у період з 1 по 10 серпня сім разів (2-4, 6 і 8-10 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Як свідчать дані ENTSOE, за вказаним показником тричі також за останні 10 днів лідирувала Італія (1, 5 і 7 серпня).

Станом на 10 серпня, зокрема, найвищий у Європі ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України становив 5 337, 84 грн/МВт*год. Найнижчий було зафіксовано у Швеції – 338,04 грн/МВт*год.

Натомість станом на 1 серпня найвищий у Європі ціновий індекс BASE, зафіксований в Італії, склав 5 549,93 грн/МВт*год, а найнижчий, у Фінляндії, – 869,21 грн/МВт*год.

Водночас, за даними ENTSOE, за останні 15 днів – з 27 липня по 10 серпня, – Україна 11 разів лідирувала у Європі за ціною е/е на РДН, зокрема 27-30 липня.

Як вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець, ключовими причинами зростання ціни виробленої в Україні кіловат-години з початку року до найвищих у Європі значень є монопольне становище на ринку НАЕК "Енергоатом", який виробляє більше половини е/е в Україні, а також її обмежений імпорт.

Своєю чергою, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 31 липня 2025 року підвищила в 1,6 рази граничні ціни (price caps) на спотовому ринку е/е у період з 17:00 до 23:00 з метою забезпечення імпортного паритету для створення умов залучення максимального обсягу комерційного імпорту е/е в Україну.

Зокрема, price caps з 17:00 до 23:00 на РДН та внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановлено на рівні 15 000 грн/МВт*год замість 9 000 грн/МВт*год, на балансуючому ринку – 16 000 грн/МВт*год замість 10 000 грн/МВт*год.

За повідомленнями ЗМІ з посиланням на голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленко, АМКУ розпочав масштабне дослідження цін на ринку електроенергії, які склались протягом травня – середини червня 2025 року.

За даними ENTSOE, Україна у липні 2025 року п'ять разів (18, 27-30 липня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи. Натомість у червні лідирувала за вказаним показником шість разів (1, 7, 8, 10, 28 і 29 червня), у травні – 11 разів (1-8, 11, 17 і 25 травня), у квітні – п'ять (16, 17, 27, 28 і 29 квітня).

Як повідомлялося, ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на ринку РДН України у липні 2025 року становив 5 184,24 грн/МВт*год, збільшившись порівняно з червнем на 11,1% і продовживши динаміку цінового зростання третій місяць поспіль.

Україна за підсумками 2024 року за середнім показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.

