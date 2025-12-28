Інтерфакс-Україна
Економіка
12:09 28.12.2025

Фінансування Плану гуманітарного реагування для України у 2025р. впало до 51,8% за скорочення плану на 15% – ООН

3 хв читати
Фінансування Плану гуманітарного реагування для України у 2025р. впало до 51,8% за скорочення плану на 15% – ООН

Рівень фінансування Плану гуманітарного реагування України у 2025 році станом на 26 грудня становив 51,8%, тоді як аналогічний План на 2024 рік було профінансовано на 70% станом на 30 грудня, йдеться у даних Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA).

Згідно з ним, таке скорочення відбулося незважаючи на зменшення обсягу самого Плану майже на $0,5 млрд, або на 15,4% – з $3,11 млрд минулого року до $2,63 млрд цього року.

Скорочення рівня фінансування за окремими програмами у 2025 році ще більше, хоча розмір цих програм також був зменшений, йдеться в іншому документі Управління верховного комісара з прав біженців ООН (УВКБ ООН, UNCHR).

Так, за планової потреби УВКБ ООН для України у цьому році у $803,4 млн станом на 30 листопада рівень її фондування склав 44%, тоді як торік на цю дату цей показник дорівнював 55% з $993,3 млн.

Регіональний план реагування на проблему біженців УВКБ ООН, визначений на цей рік в обсязі $690,3 млн, станом на 30 вересня був профінансований на 32%, тоді як торік на цю дату – на 37% з $1,08 млрд.

"Різке раптове скорочення гуманітарного фінансування в світі має далекосяжні наслідки майже для всіх секторів реагування в Україні. Гуманітарні організації були змушені скоротити або призупинити критичні програми через обмеження фінансування. Це своєю чергою вплинуло на місцеві неурядові організації та послуги для деяких найбільш уразливих людей", – відзначало OCHA за результатами ще трьох перших місяців цього року, коли План гуманітарного реагування України у $2,63 млрд був профінансований на 17%.

Наголошувалося, що у таких ключових секторах, як водопостачання, охорона здоров’я, соціально-правовий захист та грошова допомога виникли значні прогалини у реагуванні, і якщо не буде забезпечене фінансування з інших джерел, спроможності гуманітарної спільноти забезпечувати послуги та реагувати на нові потрясіння будуть ще більше обмежені.

Загалом за даними OCHA, минулого року План гуманітарного реагування України у $3,11 млрд було профінансовано на 77%, а з урахуванням іншого фондування допомога склала $2,65 млрд.

Це гірше показників 2022 та 2023 років. Так, у перший рік повномасштабної агресії відповідний План у $4,29 млрд було профінансовано на 87,9%, а загальна допомога склала $4,55 млрд.

У 2023 році рівень фінансування плану у $3,95 млрд становив 73,9%, а загальна допомога – $3,61 млрд.

Цього року з урахуванням іншого фондування загальна допомога, за даними OCHA на 26 грудня, поки що складає $1,5 млрд.

Найбільшими донорами Плану гуманітарного реагування України в цьому році є Європейська Комісія – $249,8 млн, Норвегія – $179,1 млн, Німеччина – $170,3 млн, США – $148,6 млн, Велика Британія – $103,6 млн, Швейцарія – $65,6 млн, Італія – $53,6 млн, Південна Корея – $49,5 млн, Данія – $37,2 млн та Франція – $28,7 млн.

Теги: #оон #україна #фінансування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 27.12.2025
Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

17:28 26.12.2025
Світовий банк позичив Україні $196,3 млн під гарантії Японії за проєктом SURGE зміцнення фіскального управління

Світовий банк позичив Україні $196,3 млн під гарантії Японії за проєктом SURGE зміцнення фіскального управління

13:14 26.12.2025
"Метінвест" отримав премію Глобального договору ООН в Україні за створення підземного шпиталю

"Метінвест" отримав премію Глобального договору ООН в Україні за створення підземного шпиталю

17:12 25.12.2025
Україна припинила угоду з Кубою про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями посольств

Україна припинила угоду з Кубою про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями посольств

12:38 25.12.2025
Фон дер Ляєн згадала Україну в різдвяному привітанні

Фон дер Ляєн згадала Україну в різдвяному привітанні

12:05 25.12.2025
Парламентарії України та Молдови окреслили пріоритетні напрями співпраці на 2026 рік

Парламентарії України та Молдови окреслили пріоритетні напрями співпраці на 2026 рік

09:08 23.12.2025
"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

07:42 23.12.2025
Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

21:22 22.12.2025
"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

17:48 22.12.2025
Єврокомісія завершила логістичну операцію з передачі Україні теплової електростанції з Литви

Єврокомісія завершила логістичну операцію з передачі Україні теплової електростанції з Литви

ВАЖЛИВЕ

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

ОСТАННЄ

Оновлена стратегія управління держборгом України зберігає фокус на залученні роздрібних інвесторів

НБУ підвищив порогове значення заборгованості для даних з кредитреєстру до 86,47 тис. грн

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

"Укрнафта" завершила ребрединг колишніх АЗК Shell

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

Імпорт е/е в Україну збільшився удвічі завдяки падінню цін в країнах ЄС на різдвяні канікули – очільник "Укренерго"

НБУ оновив вимоги до внутрішнього аудиту на страховому, платіжному ринках та на ринку кредитних спілок

Perfect Group у 2025р ввела в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла

Аграрії в сезоні-2025 виконали прогноз по збору зернових культур на 94%, олійних – на 97,7%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА