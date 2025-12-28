Фінансування Плану гуманітарного реагування для України у 2025р. впало до 51,8% за скорочення плану на 15% – ООН

Рівень фінансування Плану гуманітарного реагування України у 2025 році станом на 26 грудня становив 51,8%, тоді як аналогічний План на 2024 рік було профінансовано на 70% станом на 30 грудня, йдеться у даних Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA).

Згідно з ним, таке скорочення відбулося незважаючи на зменшення обсягу самого Плану майже на $0,5 млрд, або на 15,4% – з $3,11 млрд минулого року до $2,63 млрд цього року.

Скорочення рівня фінансування за окремими програмами у 2025 році ще більше, хоча розмір цих програм також був зменшений, йдеться в іншому документі Управління верховного комісара з прав біженців ООН (УВКБ ООН, UNCHR).

Так, за планової потреби УВКБ ООН для України у цьому році у $803,4 млн станом на 30 листопада рівень її фондування склав 44%, тоді як торік на цю дату цей показник дорівнював 55% з $993,3 млн.

Регіональний план реагування на проблему біженців УВКБ ООН, визначений на цей рік в обсязі $690,3 млн, станом на 30 вересня був профінансований на 32%, тоді як торік на цю дату – на 37% з $1,08 млрд.

"Різке раптове скорочення гуманітарного фінансування в світі має далекосяжні наслідки майже для всіх секторів реагування в Україні. Гуманітарні організації були змушені скоротити або призупинити критичні програми через обмеження фінансування. Це своєю чергою вплинуло на місцеві неурядові організації та послуги для деяких найбільш уразливих людей", – відзначало OCHA за результатами ще трьох перших місяців цього року, коли План гуманітарного реагування України у $2,63 млрд був профінансований на 17%.

Наголошувалося, що у таких ключових секторах, як водопостачання, охорона здоров’я, соціально-правовий захист та грошова допомога виникли значні прогалини у реагуванні, і якщо не буде забезпечене фінансування з інших джерел, спроможності гуманітарної спільноти забезпечувати послуги та реагувати на нові потрясіння будуть ще більше обмежені.

Загалом за даними OCHA, минулого року План гуманітарного реагування України у $3,11 млрд було профінансовано на 77%, а з урахуванням іншого фондування допомога склала $2,65 млрд.

Це гірше показників 2022 та 2023 років. Так, у перший рік повномасштабної агресії відповідний План у $4,29 млрд було профінансовано на 87,9%, а загальна допомога склала $4,55 млрд.

У 2023 році рівень фінансування плану у $3,95 млрд становив 73,9%, а загальна допомога – $3,61 млрд.

Цього року з урахуванням іншого фондування загальна допомога, за даними OCHA на 26 грудня, поки що складає $1,5 млрд.

Найбільшими донорами Плану гуманітарного реагування України в цьому році є Європейська Комісія – $249,8 млн, Норвегія – $179,1 млн, Німеччина – $170,3 млн, США – $148,6 млн, Велика Британія – $103,6 млн, Швейцарія – $65,6 млн, Італія – $53,6 млн, Південна Корея – $49,5 млн, Данія – $37,2 млн та Франція – $28,7 млн.