Інтерфакс-Україна
Економіка
17:38 16.01.2026

ПриватБанк у ніч на 17 січня призупинить операції з картками через регламентні роботи

1 хв читати
ПриватБанк у ніч на 17 січня призупинить операції з картками через регламентні роботи

Державний ПриватБанк у ніч на 17 січня 2026 року проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру, у зв'язку з чим тимчасово призупинить проведення операцій із платіжними картками, повідомила фінустанова.

Зазначається, що обмеження діятимуть 17 січня з 00:05 до 06:30. На цей період також буде тимчасово призупинено роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

У фінустанові уточнили, що роботи проводяться для збільшення потужностей і підвищення безпеки карткових операцій, а клієнтам радять здійснювати заплановані платежі до початку робіт або після їх завершення.

За даними Нацбанку, станом на 1 грудня 2025 року ПриватБанк загалом емітував 61,52 млн платіжних карток, з яких протягом місяця операції було проведено з 31,50 млн. За обома показниками він є беззаперечним лідером ринку.

Інфраструктура банку налічує 7,2 тис. банкоматів і 10,1 тис. терміналів самообслуговування. Кількість POS-терміналів ПриватБанку на жовтень 2025 року перевищує 342 тис.

Теги: #приватбанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 14.01.2026
ЄІБ і ЄІФ надали гарантії для кредитування МСБ через ПриватБанк та Укрексімбанк до EUR150 млн

ЄІБ і ЄІФ надали гарантії для кредитування МСБ через ПриватБанк та Укрексімбанк до EUR150 млн

13:11 06.01.2026
Наглядова рада ПриватБанку погодила збільшення ліміту кредитної лінії для "єОселі" до 11,5 млрд грн

Наглядова рада ПриватБанку погодила збільшення ліміту кредитної лінії для "єОселі" до 11,5 млрд грн

13:12 31.12.2025
ПриватБанк виставив на аукціон право оренди стадіону "Дніпро-Арена" та тренувальної бази

ПриватБанк виставив на аукціон право оренди стадіону "Дніпро-Арена" та тренувальної бази

12:51 24.12.2025
ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

15:28 18.12.2025
ПриватБанк ініціює зміни на краще в обслуговуванні військових, ветеранів та людей з інвалідністю

ПриватБанк ініціює зміни на краще в обслуговуванні військових, ветеранів та людей з інвалідністю

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

ОСТАННЄ

Банки в грудні скоротили фінансування розбудови нової енергогенерації до 48 МВт, з червня-24 обсяг досяг 1,34 ГВт

Ринок новобудов впроваджує резервне енергоживлення на етапі проєктування - експерт

Пальне за два тижні може здорожчати на 2 грн/л, однак його дефіциту не очікується, – директор А-95

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Уряд запустив вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації на онлайн-платформі "Пульс" – Свириденко

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

Мережа "Аврора" у 2025 р. збільшила виторг майже на 30%

Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА