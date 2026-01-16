ПриватБанк у ніч на 17 січня призупинить операції з картками через регламентні роботи

Державний ПриватБанк у ніч на 17 січня 2026 року проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру, у зв'язку з чим тимчасово призупинить проведення операцій із платіжними картками, повідомила фінустанова.

Зазначається, що обмеження діятимуть 17 січня з 00:05 до 06:30. На цей період також буде тимчасово призупинено роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

У фінустанові уточнили, що роботи проводяться для збільшення потужностей і підвищення безпеки карткових операцій, а клієнтам радять здійснювати заплановані платежі до початку робіт або після їх завершення.

За даними Нацбанку, станом на 1 грудня 2025 року ПриватБанк загалом емітував 61,52 млн платіжних карток, з яких протягом місяця операції було проведено з 31,50 млн. За обома показниками він є беззаперечним лідером ринку.

Інфраструктура банку налічує 7,2 тис. банкоматів і 10,1 тис. терміналів самообслуговування. Кількість POS-терміналів ПриватБанку на жовтень 2025 року перевищує 342 тис.