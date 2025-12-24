Інтерфакс-Україна
Економіка
12:51 24.12.2025

ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

1 хв читати
ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

Державний ПриватБанк, найбільший український банк, після інциденту з відмовою в обслуговуванні ветерану з високими ампутаціями, запустив окрему, цілодобову гарячу лінію, створену спеціально для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю.

"Її мета — спростити доступ до банківських послуг та шукати рішення проблем, з якими ці клієнти можуть зіткнутися у відділеннях чи при користуванні банківськими сервісами", – йдеться у пресрелізі фінустанови у середу

Банк розраховує, що така гаряча лінія також вплине на якість обслуговування банку та внутрішні процедури, які можуть потребувати змін.

У ПриватБанку зазначили, що запуск гарячої лінії є частиною системних змін у підходах до обслуговування. Банк також переглядає внутрішні процедури та проводить додаткове навчання для своїх співробітників, щоб забезпечити більшу доступність сервісів.

Теги: #обслуговування #приватбанк #ветерани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 22.12.2025
Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

12:16 21.12.2025
УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

20:26 19.12.2025
У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

15:44 18.12.2025
В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

15:28 18.12.2025
ПриватБанк ініціює зміни на краще в обслуговуванні військових, ветеранів та людей з інвалідністю

ПриватБанк ініціює зміни на краще в обслуговуванні військових, ветеранів та людей з інвалідністю

14:58 18.12.2025
Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

12:38 18.12.2025
Голова НБУ та ПриватБанк вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку

Голова НБУ та ПриватБанк вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку

23:08 17.12.2025
Голова НБУ та "ПриватБанк" вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку

Голова НБУ та "ПриватБанк" вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку

16:16 17.12.2025
Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.

Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.

14:41 17.12.2025
Українці - за пріоритетне фінансування ветеранських програм та цивільного захисту для відновлення в умовах війни - опитування

Українці - за пріоритетне фінансування ветеранських програм та цивільного захисту для відновлення в умовах війни - опитування

ВАЖЛИВЕ

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

Держбюджет-2026 у разі продовження війни потребує збільшення видатків мінімум на 325 млрд грн – Підласа

Revolut попередив про закриття рахунків українців з 22 лютого 2026 року

Зростання реального ВВП України прискорилося до 3,6% у листопаді через пізніший збір кукурудзи - ІЕД

ОСТАННЄ

Обсяг імпорту газу в 2025р. складе 6 млрд куб. м – комерційний директор "Нафтогазу"

Ціни на подобову оренду житла в Карпатах напередодні свят зросли на 67% - OLX

"Запоріжсталь" аварійно зупинила виробництво через блекаут унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергоінфраструктури України

РФ атакувала ТЕС "ДТЕК", внаслідок чого вони зазнали пошкоджень

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

Нафта помірно дешевшає, Brent торгується трохи нижче ніж $62 за барель

Держбюджет-2026 у разі продовження війни потребує збільшення видатків мінімум на 325 млрд грн – Підласа

Корпорація "Еталон" планує вихід на ринок вантажівок повною масою до 3,5 тонни

Revolut попередив про закриття рахунків українців з 22 лютого 2026 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА