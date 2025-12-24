ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

Державний ПриватБанк, найбільший український банк, після інциденту з відмовою в обслуговуванні ветерану з високими ампутаціями, запустив окрему, цілодобову гарячу лінію, створену спеціально для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю.

"Її мета — спростити доступ до банківських послуг та шукати рішення проблем, з якими ці клієнти можуть зіткнутися у відділеннях чи при користуванні банківськими сервісами", – йдеться у пресрелізі фінустанови у середу

Банк розраховує, що така гаряча лінія також вплине на якість обслуговування банку та внутрішні процедури, які можуть потребувати змін.

У ПриватБанку зазначили, що запуск гарячої лінії є частиною системних змін у підходах до обслуговування. Банк також переглядає внутрішні процедури та проводить додаткове навчання для своїх співробітників, щоб забезпечити більшу доступність сервісів.