Інвестконцепція Dragon Capital та Amber Infrastructure перемогла у відборі для Фонду реконструкції України від ЄК

Українська інвестиційна компанія Dragon Capital та британська Amber Infrastructure виграли етап відбору інвестиційної концепції Європейського фонду реконструкції України (European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine), рішення про створення якого з начальним капіталом у EUR220 млн було оголошено під час Конференції з відновлення України у Римі URC2025 у липні 2025 року, повідомив німецький банк розвитку KfW.

"KfW, ЄІБ (Європейській інвестиційний банк) та чотири інші європейські банки сприяння розвитку тепер проведуть ретельну перевірку концепції з метою запуску Європейського фонду реконструкції України влітку 2026 року", – йдеться в інформації на сайті KfW.

Згідно з нею, планується, що Європейський фонд реконструкції України буде запущено на Конференції з відновлення України в Польщі URC2026 цього літа, та одразу після цього він розпочне свою інвестиційну діяльність.

У рамках структури фонду KfW та інші державні інвестори вносять до EUR220 млн капіталу для покриття ризику перших збитків.

"Виходячи з цього, фонд прагне залучити додатковий капітал від приватних інвесторів. Ціль на 2026 рік становить EUR800 млн. Якщо ситуація з безпекою покращиться, очікується, що обсяг зросте до понад EUR1 млрд до 2027/2028 років", – зазначив KfW.

Як повідомлялося, про рішення створити такий фонд президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила 10 липня 2025 року. Цю ініціативу підтримали Франція, Німеччина, Італія, Польща та Європейський інвестиційний банк. Головними інвесторами фонду на початковому етапі стануть його ініціатори - Єврокомісія (через Ukraine Investment Framework), а також провідні банки розвитку: ЄІБ, KfW, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Proparco & Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Після цього й було оголошено конкурс на підбір керуючої компанії з інвестиційною концепцією для фонду.

Німецький банк нагадав, що цей спільний фонд призначений для мобілізації капіталу від державних банків розвитку та приватних інвесторів на суму понад EUR1 млрд для реконструкції України та для безпосереднього інвестування в приватні інвестиційні проекти у стратегічних секторах української економіки. Серед іншого, це включає реконструкцію енергетичної інфраструктури, розширення вітрової та сонячної енергетики для заміни старих вугільних електростанцій, промислових виробничих потужностей та цифрової інфраструктури, такої як центри обробки даних.

"Завдяки новому Європейському фонду реконструкції України KfW надсилає сигнал приватним інвесторам", – наводяться у релізі слова члена виконавчої ради KfW з питань міжнародного фінансування Крістіане Лайбах. Вона наголосила, що фонд знижує ризик для приватних інвесторів навіть під час війни, пропонуючи таким чином привабливу інвестиційну можливість, бо навіть сьогодні інвестиції в інфраструктуру є доцільними.

Лайбах нагадала, що Світовий банк оцінює вартість відновлення України в $524 млрд, а суму такого масштабу можна залучити лише за допомогою приватних інвесторів.

Передбачається, що як якірний інвестор фонд надаватиме акціонерний капітал проєктним компаніям та підприємствам, дозволяючи їм залучати додатковий акціонерний та борговий капітал, обсяг якого може сягнути EUR6-7 млрд.

На URC2025 у Римі також було оголошено перший проєкт Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I – фонду загальним обсягом EUR350 млн, яким спільно керують Dragon Capital та Amber Fund Management Limited, що є частиною Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC.

Після цього рішення про інвестиції у фонд Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I вже оголосили Європейський банк реконструкції та розвитку – EUR60, ЄІБ – EUR50 млн та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку – EUR40 млн.

"Ми наближаємося до того, щоб оголосити про перше закриття інфраструктурного фонду, який ми запускаємо спільно з британським партнером, що називається Amber Infrastructure. Ми будемо співменеджерами фонду, який буде фокусуватися виключно на інфраструктурі", – сказав на початку грудня 2025 року на форумі "Україна – для інвестицій" видання "Економічна правда" керуючий директор, керівник інфраструктурного напряму в Dragon Capital Євген Баранов.

Баранов на URC2025 в Римі повідомив, що Dragon Capital та Amber за останній рік сформували надійний портфель проєктів, які можуть поглинути навіть більше капіталу, ніж планує залучити фонд. В презентації фонду на URC2025 зазначалося, що його стратегія передбачає інвестиції в контрольні пакети акцій або спільне інвестування з однодумцями, із середнім розміром квитка від EUR20 млн до EUR50 млн.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами засновника та керівника Томаша Фіали, до портфелю інвестицій групи входять майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.