Валютні інтервенції НБУ в січні 2026р скоротилися на $14 млн р/р, гривня подешевшала на 2,5%

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) у січні 2026 року скоротив валютні інтервенції на $14 млн, або на 0,4%, порівняно із січнем торік – до $3 млрд 375,5 млн, тоді як офіційний курс гривні знизився до долара на 2,5%, або на 1 грн 2 коп.

В той же час за останній тиждень січня НБУ зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $202,1 млн, або на 19%, – до $859,5 млн.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами зменшилось до $95,5 млн з $137,6 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно склало $381,8 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо, також зменшилось до $34,0 млн з $36,4 млн на позаминулому тижні, всі дні продаж безготівкової валюти перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 43,1391грн/$1, за три дні посилився до 42,7689/$1 й завершив тиждень на рівні 42,8483 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара упродовж минулого тижня змінювався за траєкторією офіційного. Загалом за цей період долар подешевшав приблизно на 27 коп.: купівля – до 42,70 грн/$1, продаж – до 43,07 грн/$1.

Як повідомили аналітики КИТ Group, яка є великим учасником ринку готівкового валютообміну (ТОВ "Ліберті-Фінанс"), у другій половині січня на міжнародному ринку ключовою подією стало засідання ФРС: регулятор, як і очікували ринки, залишив базову ставку без змін, фактично взявши паузу після трьох послідовних знижень у 2025 році.

На цьому тлі долар упродовж місяця слабшав до євро (EUR/USD доходив до 1,2038 із подальшим відкатом), тоді як риторика президента США Дональда Трампа підштовхнула інвесторів до захисних активів, що підтримало євро.

На внутрішньому ринку, за оцінкою аналітиків, НБУ продовжує політику керованої курсової гнучкості й водночас очікує, що прогнозованих обсягів зовнішньої допомоги буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та збереження міжнародних резервів на рівні, достатньому для підтримання стійкості валютного ринку. Додатковим чинником для очікувань ринку стало рішення центробанку розпочати цикл пом’якшення процентної політики та знизити облікову ставку з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15%.

Згідно з прогнозами КИТ Group, у найближчі один-два тижні курс долара перебуватиме в базовому діапазоні 42,9–43,4 грн/$1 із ризиками коливань у бік послаблення гривні, у середньостроковій перспективі двох-трьох місяців – 43,50–44,00 грн/$1, тоді як у першому півріччі 2026 року орієнтиром залишається 43,5–44,9 грн/$1.