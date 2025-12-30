Інтерфакс-Україна
Економіка
15:29 30.12.2025

НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках

1 хв читати
НБУ у 2026р. перевірить інформаційну безпеку та кіберзахист у 6 банках
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) у першому кварталі 2026 року проведе перевірку з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у Кредобанку, повідомляється на сайті регулятора.

Відповідно до затвердженого плану проведення інспекційних перевірок банків на 2026 рік, у другому кварталі такі перевірки заплановані в ОТП Банку та Оксі Банку, у третьому кварталі – у банку "Кредит Дніпро", у четвертому кварталі – банках "Український капітал" та Укрсиббанк.

У Нацбанку зазначили, що фахівці регулятора здійснюватимуть перевірки безпосередньо у банках, зокрема, з вивченням упроваджених заходів захисту інформації та аналізом ефективності процесів управління інформаційною безпекою.

Регулятор уточнив, що планування виїзних перевірок здійснюється на підставі ризик-орієнтованого підходу та з урахуванням наявної інформації про факти, події й обставини роботи банків, зокрема, особливостей їх функціонування, характеру та обсягів надання послуг.

Перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг проводитимуться лише щодо банків – кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких внесені до довірчого списку.

Як повідомлялося, загалом до плану інспекційних перевірок банків на 2026 рік включено дев’ять установ. Окрім шести банків, у яких заплановані перевірки з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту, за іншими напрямами перевірок у перелік також включено ПроКредит Банк, Правекс банк та Піреус Банк.

Теги: #перевірка #нацбанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:16 22.12.2025
Обсяг іпотечного кредитування в Україні в жовтні-2025 зменшився на 3,2% порівняно з вереснем – НБУ

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в жовтні-2025 зменшився на 3,2% порівняно з вереснем – НБУ

15:55 08.12.2025
Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

13:28 21.11.2025
ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

19:19 16.11.2025
Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

10:40 16.11.2025
Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

20:25 13.11.2025
Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

15:39 12.11.2025
НАЗК 10 листопада почало службову перевірку у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами - заява

НАЗК 10 листопада почало службову перевірку у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами - заява

13:08 11.11.2025
Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

22:32 03.11.2025
Поліція перевіряє інформацію щодо можливих нападів на жінок в Оболонському районі столиці

Поліція перевіряє інформацію щодо можливих нападів на жінок в Оболонському районі столиці

12:23 14.10.2025
НБУ змінив правила резервування для стимулювання довгострокового фінансування

НБУ змінив правила резервування для стимулювання довгострокового фінансування

ВАЖЛИВЕ

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

ОСТАННЄ

"Вісімка" ОПЕК+ допускає збереження паузи в нарощуванні видобутку на зустрічі 4 січня

Нові тарифи на воду для непобутових споживачів водоканалів складуть від 19,79 до 70,01 грн/куб.м – НКРЕКП

Україна залучила понад EUR83 млн від Європейського інвестбанку на розвиток міст

НБУ оновив вимоги до розрахунку нормативів Н7/Н7к щодо значних експозицій

Виробника та постачальника масла для потреб ЗСУ оштрафовано на 19,8 млн грн за недобросовісну конкуренцію

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 26,5%, гривня подорожчала

На полях України залишилися незібраними 4 млн тонн кукурудзи - брокери

Ахметов затвердив $14 млн на продовження роботи "Серце Азовсталі" в 2026р.

ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА