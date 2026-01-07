Міжнародні резерви України у 2025р зросли на 30,8% - до рекордних $57,3 млрд

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, станом на 1 січня 2026 року становили $57,293 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежної України, повідомив Національний банк України у середу.

"Рекордне зростання обсягу міжнародних резервів під час повномасштабної війни стало можливим завдяки трьом чинникам: підтримці міжнародних партнерів, стабільній роботі внутрішнього боргового ринку та політиці Національного банку", – зазначив голова регулятора Андрій Пишний.

У грудні міжнародні резерви збільшилися на $2,536 млрд, або на 4,6%, а загалом за 2025 рік - на $13,497 млрд, або на 30,8%.

За даними НБУ, чисті міжнародні резерви на початку 2026 року також досягли історичного максимуму – $43,317 млрд, збільшившись за минулий рік на $14,216 млрд, або на 48,8%. У тому числі у грудні їх зростання склало $,595 млрд, або 6,4%.

У структурі резервів на початок цього року 44,8% припадало на цінні папери, 48,4% - на готівку, коррахунки і депозити та 6,8% - на монетарне золото, тоді як роком раніше їхня частка була відповідно 67,1%, 27,6% і 5,3%.

Згідно з опублікованими даними, станом на 1 січня 2026 року частка доларових активів у резервах зросла до 64,6% з 60,5% місяць тому, тоді як роком раніше вона становила 86,4%. Натомість частка євро зменшилась у грудні – до 27,8% (31,9% у листопаді та 6,8% в грудні-2024).

Як зазначається в повідомленні, на валютні рахунки уряду в Нацбанку в грудні надійшло $6,915 млрд, з яких $3,913 млрд - через рахунки Світового банку, $2,699 млрд - від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility та $0,304 млрд - від розміщення ОВДП.

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $668,4 млн, у тому числі $212,9 млн - борг перед Світовим банком, $212,7 млн - обслуговування та погашення ОВДП, $182,2 млн - виплати за державними деривативами, $5,0 млн - борг перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), $2,1 млн - борг перед Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та $53,5 млн - борг перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) $171,4 млн.

На валютному ринку України Нацбанк у грудні продав $4,70 млрд ($2,73 млрд в листопаді) та викупив до резервів $0,5 млн ($1,3 млн).

"Зростання інтервенцій з продажу валюти в грудні пов’язане насамперед із сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року, водночас порівняно з груднем 2024 року їх обсяг був меншим на 13%", – зазначив центробанк.

Переоцінка фінансових інструментів у грудні збільшила вартість резервів на $1,162 млрд.

Загалом упродовж 2025 року, за балансовими даними, країна отримала $52,4 млрд міжнародної фінансової підтримки: $32,7 млрд - від ЄС, $13,2 млрд - через рахунки Світового банку, $3,4 млрд - від Канади, $0,9 млрд - від МВФ та $0,2 млрд - від Банку розвитку Ради Європи.

У повідомленні уточнюється, що ще $2,0 млрд відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA не було зараховано до міжнародних резервів у зв’язку з їх цільовим призначенням. Крім того, у 2025 році країна отримала понад $3,3 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Як зазначили в Нацбанку, ці надходження дали змогу компенсувати виплати за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті ($6,8 млрд) та виплати МВФ ($3,2 млрд), а також чисті інтервенції Нацбанку з продажу валюти ($36,2 млрд).

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту", — резюмували в Нацбанку.

Як повідомлялося, НБУ у жовтні оновив прогноз міжнародних резервів: на 2025 рік він становить $53,6 млрд, що на $0,1 млрд менше порівняно з оцінкою липня. Прогноз на 2026 рік підвищено до $52,2 млрд, що на $7,5 млрд більше попереднього очікування, а на 2027 рік – до $59,2 млрд, що більше на $14 млрд, зміна прогнозів зумовлена очікуваним збільшенням обсягів міжнародної фінансової підтримки.