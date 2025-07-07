Інтерфакс-Україна
Економіка
13:59 07.07.2025

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

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Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ
Фото: https://bank.gov.ua/

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, у червні зросли на $0,52 млрд, або на 1,2%, та становили на 1 липня цього року $45,07 млрд, повідомив Національний банк у понеділок.

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", – наголосив НБУ на своєму сайті.

Згідно з опублікованими даними, на 1 липня цього року частка доларових активів у резервах скоротилася до 77,9% з 82,7% місяць тому та 86,8% рік тому. Одночасно частка євро зросла до 13,9% з 10,1% на початку червня цього року та 6,6% на 1 липня минулого року.

Частка золота у резервах на середину цього року складає 6,4% порівняно із 6,5% місяцем та 5,3% – роком раніше.

Нацбанк додав, що чисті міжнародні резерви у червні збільшилися на $0,76 млрд, або 2,6% – до $30,74 млрд.

Зазначається, що на валютні рахунки уряду в в червні надійшло $4,09 млрд в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) за рахунок заморожених російських активів, у тому числі $1,69 млрд від Канади, $1,25 млрд – через рахунки Світового банку від США та $1,15 млрд від Євросоюзу.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у червні було виплачено $0,52 млрд, а ще $0,43 млрд – Міжнародному валютному фонду (МВФ)

На валютному ринку України Нацбанк у минулому місяці продав $2,96 млрд та викупив у резерви всього $1,3 млн.

Ще $0,34 млрд принесла переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют, бо в червні курс долара помітно послабився щодо інших валют

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", – підкреслив НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк у квітні підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець цього року з $40,5 млрд до $57,6 млрд завдяки очікуваному надходження зовнішнього фінансування за механізмом ERA.

Теги: #нбу #міжнародні_резерви

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