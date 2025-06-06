Інтерфакс-Україна
Економіка
14:21 06.06.2025

Міжнародні резерви України в травні зменшилися на 4,6% – до $44,5 млрд

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Міжнародні резерви України в травні зменшилися на 4,6% – до $44,5 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2025 року становили $44,54 млрд, що на 4,6%, або на $2,15 млрд менше, ніж місяць тому, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

"Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті", - пояснюється на сайті центробанку в п’ятницю.

Повідомляється, що ці витрати були лише частково покриті надходженнями від міжнародних партнерів і розміщенням валютних ОВДП.

Незважаючи на скорочення, міжнародні резерви залишаються вищими, ніж на початку року, і є достатніми для підтримки стабільності валютного ринку та забезпечують фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту, підкреслив НБУ.

За його даними, чисті міжнародні резерви України у травні зменшились на 6,5%, або на $2,08 млрд, – до $29,96 млрд.

Національний банк уточнив, що зміна обсягу міжнародних резервів також частково пов’язана з його операціями на валютному ринку. Згідно з балансовими даними, у травні НБУ продав $2,96 млрд і купив лише $1,3 млн, тож чистий продаж валюти склав $2,96 млрд.

Також і вплинули резерви надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

За даними НБУ, у квітні на валютні рахунки уряду України у центробанку надійшло $1,35 млрд. З цієї суми: $1,12 млрд – від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 ERA, $0,22 млрд – від розміщення валютних ОВДП.

Окремо Україна спрямувала $310,1 млн за обслуговування та погашення державного боргу, зокрема $184,4 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП, $67,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ, $30,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР та $28,4 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $296,3 млн.

Зазначається, що на зміну резервів вплинула також переоцінка фінансових інструментів, яка збільшила резерви на $55,8 млн.

Як повідомлялося, Нацбанк у квітні підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець цього року з $40,5 млрд до $57,6 млрд завдяки очікуваному надходження зовнішнього фінансування за механізмом ERA – за рахунок заморожених російських активів.

Теги: #овдп #нбу #міжнародні_резерви

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