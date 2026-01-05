Інтерфакс-Україна
Економіка
20:26 05.01.2026

Мінфін у січні-березні планує зменшити пропозицію доларових ОВДП

Міністерство фінансів України, яке в четвертому кварталі 2025 року провело вісім аукціонів із розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), наразі запланувало на перший квартал 2026 року тільки три.

Згідно з графіком розміщення ОВДП, опублікованим на сайті Мінфіну, на 24 лютого та 3 березня анонсовані аукціони з розміщення 1,5-річних доларових облігацій, а на 10 лютого – облігацій в євро.

Щодо гривневих ОВДП, то, згідно з графіком, Мінфін продовжить щовівторка проводити по три аукціони із продажу паперів із погашенням через 1-1,2 року, 1,7-2,0 року та 3 роки, і лише на 6 січня анонсовано ще один аукціон з продажу більш довгострокових облігацій – терміном 3,7 років.

На перших аукціонах цього року всі чотири випуски облігацій пропонуватимуться номінальним обсягом по 5 млрд грн.

Відповідно до практики, яка склалася, Мінфін протягом кварталу може оновлювати графік проведення аукціонів.

Згідно із законом про державний бюджет, на цей рік заплановані внутрішні запозичення на 419,57 млрд грн та погашення на 524,46 млрд грн, тоді як бюджет має бути профінансовано за рахунок зовнішніх запозичень на 2 трлн 130,27 млрд грн за обсягу зовнішніх зобов’язань 132,36 млрд грн.

Минулого року Нацбанк залучив на внутрішньому ринку понад 569 млрд грн: 430,13 млрд грн, $2,446 млрд та EUR779,2 млн. Обсяг залучень перевищив обсяг погашень на 93,76 млрд грн.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП – 638,4 млрд грн

Ставки розміщення гривневих ОВДП тримаються з квітня 2025 року: по 12 міс. паперам – 16,35%, по 19 міс. – 17,1%, по 28-міс. – 17,5% та по 36 міс. – 17,8% річних.

Щодо доларових облігацій, то їх ставка на останньому аукціоні 9 грудня склала 4% річних, а облігацій у євро на аукціоні 23 грудня – 3,25% річних.

 

 

Теги: #графік #овдп

