Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки

Фото: https://bank.gov.ua/

Ставки відсікання на всіх первинних аукціонах з розміщення облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) у вівторок напередодні запланованого на 11 вересня засідання Нацбанку щодо облікової ставки залишилися незмінними: по 13 міс. паперам – 16,35%, по 18 міс. – 17,1% та по 37 міс. – 18,1% річних.

Як повідомив Мінфін на своєму сайті, йому також не вдалося знизити й ставку за 46 міс. резервними ОВДП, якими банки можуть частково формувати обов’язкові резерви – вона залишилася на рівні 15% річних.

Щодо облігацій в євро, які пропонувалися після двомісячної перерви, то їх ставка відсікання також не змінилася – 3,25% річних, хоча в цей раз розміщувалися 18 міс. папери замість 12 міс. на початку липня.

Щодо попиту, то він був більше пропозиції у 5 млрд грн на всіх гривневих аукціонах тільки на резервні облігації – 7,14 млрд грн (тут і далі за номіналом), тоді як серед інших паперів найбільше покупці цікавилися найкоротшими 13 міс. – 1,45 млрд грн, а найменше – 18-міс.: 0,16 млрд грн.

Завдяки резервним ОВДП Мінфін зміг збільшити обсяг запозичень до 7,43 млрд грн з 5,24 млрд грн тиждень тому.

Щодо облігацій в євро, то за пропозиції на EUR100 млн попит на них склав EUR93,6 млн, що є найнижчим показником цього року. Мінфін відмовився задовольнити одну з 41 заявки на EUR13,35 млн та залучив EUR80,61 млн.

Як повідомлялося, правління Нацбанку наприкінці липня ухвалило рішення вчетверте зберегти облікову ставку 15,5% річних. Це, на думку регулятора, підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску.