Інтерфакс-Україна
Економіка
20:11 09.09.2025

Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки

2 хв читати
Доходність ОВДП на аукціонах залишилася незмінною напередодні засідання НБУ щодо облікової ставки
Фото: https://bank.gov.ua/

Ставки відсікання на всіх первинних аукціонах з розміщення облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) у вівторок напередодні запланованого на 11 вересня засідання Нацбанку щодо облікової ставки залишилися незмінними: по 13 міс. паперам – 16,35%, по 18 міс. – 17,1% та по 37 міс. – 18,1% річних.

Як повідомив Мінфін на своєму сайті, йому також не вдалося знизити й ставку за 46 міс. резервними ОВДП, якими банки можуть частково формувати обов’язкові резерви – вона залишилася на рівні 15% річних.

Щодо облігацій в євро, які пропонувалися після двомісячної перерви, то їх ставка відсікання також не змінилася – 3,25% річних, хоча в цей раз розміщувалися 18 міс. папери замість 12 міс. на початку липня.

Щодо попиту, то він був більше пропозиції у 5 млрд грн на всіх гривневих аукціонах тільки на резервні облігації – 7,14 млрд грн (тут і далі за номіналом), тоді як серед інших паперів найбільше покупці цікавилися найкоротшими 13 міс. – 1,45 млрд грн, а найменше – 18-міс.: 0,16 млрд грн.

Завдяки резервним ОВДП Мінфін зміг збільшити обсяг запозичень до 7,43 млрд грн з 5,24 млрд грн тиждень тому.

Щодо облігацій в євро, то за пропозиції на EUR100 млн попит на них склав EUR93,6 млн, що є найнижчим показником цього року. Мінфін відмовився задовольнити одну з 41 заявки на EUR13,35 млн та залучив EUR80,61 млн.

Як повідомлялося, правління Нацбанку наприкінці липня ухвалило рішення вчетверте зберегти облікову ставку 15,5% річних. Це, на думку регулятора, підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску.

 

Теги: #овдп #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 09.09.2025
НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

НКЦПФР пропонує відтермінувати передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію

16:05 08.09.2025
Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

18:13 05.09.2025
НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті

НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті

16:59 05.09.2025
Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

19:07 03.09.2025
НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінансових компаній

НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінансових компаній

12:59 28.08.2025
Рейтинг учасників клірингу від Розрахункового центру: ОТП БАНК серед лідерів

Рейтинг учасників клірингу від Розрахункового центру: ОТП БАНК серед лідерів

14:48 14.07.2025
Інвестиції в ОВДП зростають: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 7 млрд грн в еквіваленті

Інвестиції в ОВДП зростають: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 7 млрд грн в еквіваленті

19:00 01.07.2025
Мінфін у III кв.-2025 тричі запропонує доларові ОВДП і раз - у євро зі збільшеним до 1,5 року терміном обігу

Мінфін у III кв.-2025 тричі запропонує доларові ОВДП і раз - у євро зі збільшеним до 1,5 року терміном обігу

19:47 25.06.2025
Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

15:59 11.06.2025
Уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн – Підласа

Уряд готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн – Підласа

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

ОСТАННЄ

В умовах профіциту е/е генкомпанії занижують цінові заявки на РДН, щоб не попасти на балансуючий ринок – представник "Укренерго"

Укрексімбанк профінансував 700 МВт ВДЕ, приблизно 300 МВт з яких – ВЕС - член правління

Агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%" - Мінекономіки

У Львівській області є приблизно 500 МВт ВДЕ, ще 700 МВт може бути додано найближчими роками - глава ОВА

Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

Запуск банку залишається пріоритетною ціллю "Укрпошти " – гендиректор

Міноборони скасувало застарілу вимогу щодо температури спалаху для дизпалива 62 градуси – директор А-95

Бізнес знову закликав відтермінувати мінімум на 10 місяців впровадження єАкцизу через неготовність системи

Збитки вагоноремонту у 2025р сягнуть 600 млн грн через падіння перевезень та профіцит вагонів – керівник напрямку УЗ

Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА