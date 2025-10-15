Інтерфакс-Україна
13:28 15.10.2025

Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

Можливість продавати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), як і можливість їхньої купівлі, тепер доступна для клієнтів АТ «ОТП БАНК» у застосунку OTP Bank UA.

Таким чином Банк упровадив повний цикл онлайн-керування та дистанційної торгівлі облігаціями – від відкриття рахунків у цінних паперах до їхньої купівлі, отриманні відсотків та продажу.

Для того, щоб продати ОВДП зі свого портфеля облігацій, необхідно в застосунку перейти в пункт меню «Накопичення», обрати «Облігації», натиснути «Продати облігації» та обрати цінні папери та кількість, яку ви бажаєте виставити на продаж. 

«Ми зробили придбання і користування ОВДП максимально легким, зручним та вигідним для клієнтів. Кілька кліків, і облігації у вашому портфелі. Якщо вирішите їх продати, це також просто зробити через застосунок, без відвідування відділень Банку. Так ми відкриваємо нові можливості для інвестування», – зазначила product owner ОТП БАНК Валерія Овчарук.

Загалом з початку запуску послуги з продажу ОВДП у застосунку клієнти – фізичні особи купили державні облігації на загальну суму майже 21 млрд грн в еквіваленті. 

Нагадаємо, придбати ОВДП у застосунку OTP Bank UA можна напряму на аукціонах Міністерства фінансів чи з портфеля Банку. Другий варіант дає змогу обирати оптимальну ставку облігацій та строк розміщення, валюту ОВДП та нарахування відсотків у будь-який час доби та в будь-який день, незалежно від дати аукціонів.

Дізнатися більше про інвестування в ОВДП через застосунок OTP Bank UA можна за посиланням.

Теги: #овдп #отп_банк

