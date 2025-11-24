Sense Bank – один з лідерів на ринку інвестицій фізичних осіб в ОВДП

Sense Bank продовжує зміцнювати лідерські позиції на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) серед клієнтів фізичних осіб. Так, щомісячні продажі ОВДП для фізосіб в цифрових каналах продажу склали близько 2 млрд грн.

Від початку 2025 року за допомогою Sense Bank 29 945 клієнтів уклали 242 712 угод з купівлі державних облігацій на загальну суму 19,945 млрд гривень. Загальний обсяг портфеля ОВДП фізичних осіб у Sense Bank становить понад 13,14 млрд гривень, або 12,4% ринку, який, за даними НБУ, дорівнює 105,90 млрд грн.

Джерело: НБУ

Стійке та органічне зростання інтересу українців до інвестицій у державні цінні папери, яке спостерігається нині, є свідченням посилення довіри до макрофінансової стабільності країни та усвідомленим вибором на користь надійних інструментів, що водночас сприяють фінансуванню обороноздатності України у період воєнного стану.

«Збільшення інвестицій громадян в ОВДП є не лише вигідним фінансовим рішенням з погляду дохідності та відсутності податків для клієнтів, але й важливим внеском у підтримку держави. Ми й надалі працюємо над розширенням можливостей для інвесторів та підвищенням доступності інструментів ринку капіталу», – зазначив Олександр Куцовський, начальник управління казначейства Sense Bank.

Sense Bank продовжує системно формувати культуру довгострокового інвестування серед українців. З цією метою банк створив максимально зручний і технологічний процес: у мобільному застосунку Sense SuperApp можна відкрити рахунок, придбати та, за потреби, продати ОВДП онлайн менш ніж за 10 хвилин без відвідування відділення.