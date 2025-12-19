Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:48 19.12.2025

Sense Bank видав перший кредит ВПО з державною підтримкою у межах програми єОселя

Sense Bank повідомив про видачу першого іпотечного кредиту внутрішньо переміщеній особі за новим механізмом державної допомоги, який реалізується Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України в межах програми єОселя. Кредит отримав Олег Романчук, який був вимушений змінити місце проживання родини через бойові дії та придбати житло в одному з населених пунктів поблизу Києва. Саме завдяки кредиту від Sense Bank  та новим умовам отримання  Державної допомоги - мрія стала реальністю. 

Запровадження механізму державних компенсацій дозволяє учасникам програми отримувати підтримку не лише у вигляді пільгової іпотеки, а й часткового відшкодування витрат. Згідно з умовами, право на компенсації мають внутрішньо переміщені особи та громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях, які не володіють житлом (окрім об’єктів на територіях активних бойових дій) та не відчужували нерухомість протягом останніх 36 місяців. 

Програма передбачає такі види підтримки: 

  • до 70% власного внеску (але не більше 30% вартості житла); 
  • до 70% щомісячного платежу протягом першого року кредитування (до 150 тис. грн); 
  • компенсацію витрат, пов’язаних з оформленням угоди (до 40 тис. грн). 

Максимальна вартість житла за програмою становить 2 млн грн, мінімальний власний внесок — від 30% його ціни. 

Для отримання державної допомоги позичальникам необхідно подати заявку через застосунок «Дія», обрати Sense Bank як банк-партнер, після чого звернутися до відділення банку для подання паперової заяви. Після позитивного рішення Пенсійного фонду банк ухвалює кредитне рішення та інформує ПФУ про його результати. Державні кошти зараховуються на ескроу-рахунок, відкритий для ПФУ у Sense Bank. 

За словами Орисі Юзвишин, директорки з розвитку іпотечного кредитування Sense Bank, співпраця з Пенсійним фондом України є частиною стратегії банку щодо розширення партнерства з державними інституціями та підвищення доступності житла для громадян. Вона наголосила, що підтримка програм, спрямованих на забезпечення житлом соціально вразливих категорій, сприяє відновленню економіки та посиленню фінансової стійкості країни. 

У 2025 році Sense Bank уже видав понад 757 кредитів на суму понад 1,5 млрд грн у межах програми єОселя. У банку зазначають, що взаємодія з державними органами дозволить розширити охоплення програми та збільшити кількість громадян, які зможуть скористатися пільговими умовами фінансування.  

Теги: #єоселя #sense_bank #іпотека

