Зміни програми пільгової іпотеки "єОселя" у 2026 році зроблять її більш доступною – думка

На початку 2026 року вступлять в дію зміни програми "єОселя", які зроблять пільгову іпотеку більш доступною, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

Вже з 10 січня 2026 року мобілізовані військовослужбовці матимуть змогу отримати пільгову іпотеку за програмою "єОселя" під 3%, відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів №856 від 2 серпня 2022 року проголосував уряд, зрівнявши умови як для військових за контрактом, так і для мобілізованих під час війни.

"Це рішення гарантує рівний доступ для родин військовослужбовців до іпотеки під 3%, знижує фінансові ризики та посилює соціальну підтримку тих, хто захищає Україну" - підкреслив Мецгер.

Крім того, затверджені зміни максимальної нормативної площі житла, що роблять програму більш соціальною. З 9 лютого 2026 року в програмі "єОселя" набувають чинності оновлені параметри щодо площі та вартості житла. Уряд уточнив вимоги до максимально допустимих відхилень від нормативних показників. З цієї дати дозволяється перевищення площі — до +10%, але лише для житла на первинному ринку віком до 3 років; перевищення вартості 1 кв. м — до +10%; перевищення граничної вартості житла — до +10%.

Встановлені максимально допустимі ліміти площі, що робить програму більш соціально орієнтованою: 115,5 кв. м для квартири та 125,5 кв. м для індивідуального (приватного) житлового будинку.

Крім того, з 9 лютого будуть оновлені норми щодо нормативів житла допустимі як у власності так і для придбання. Діючі норми: 52,5 кв. м для квартир/62,5 кв. м для приватних будинків на 1 особу + 21 кв. м. на кожного наступного члена родини. З 9 лютого – 52,5 кв. м для квартир/62,5 кв. м для приватних будинків на 1-2 особи + 21 кв. м на кожного наступного члена родини.

"Таке рішення спрямоване на адресність — підтримку тих, хто справді потребує допомоги",- пояснив голова правління "Укрфінжитла".

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. За більше як три роки понад 22 тис. українців отримали іпотечні кредити за програмою на суму майже 38 млрд грн, з яких – 49% військовослужбовці та силовий блок. Цьогоріч житло за програмою "єОселя" придбали 7,3 тис. родин на майже 14 млрд грн. Серед них 38% - це військовослужбовці та силовий блок, 36% - українці, що потребують покращення житлових умов, 11% - ВПО, по 5% - медики та педагоги, 3% і 2% - відповідно ветерани та науковці.

"Це не просто цифри. За цим стоять реальні історії життя людей. Наприклад, у 2025 році більше як 4 тис. дітей отримали власний дім. А за час існування програми майже 14 тис.", - наголосив Мецгер.

За цей рік відбулося розширення доступності житла для ВПО та мешканців прифронтових територій — з 10 вересня 2025 року запрацював новий механізм компенсацій від Міністерства соціальної політики: 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів першого року, компенсація супутніх витрат на укладання угоди (до 40 тис. грн). Новий механізм знижує фінансове навантаження на першочерговому етапів та в перший, найскладніший рік іпотеки, робить придбання житла більш доступним для тих, хто втратив житло або змушений був його залишити через війну.

Зараз на пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із першим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці; під 7% - ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які не мають власного житла більше за нормативну площу.

За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку, і будинках не старше трьох років, а також житло до 10 років у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях. Решта учасників – у будинку не старше трьох років або об’єкті, що будується. ВПО можуть взяти участь в "єОселі" під 7% річних та придбати житло віком до 20 років в будь якому населеному пункті по всій території України, де працює програма.

Як початковий внесок для придбання житла за програмою "єОселя" можна використовувати сертифікати, отримані за програмою "єВідновлення".

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", банк "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.