16:47 11.09.2025

Офіційна заява Sense Bank щодо купівлі ОВДП через застосунок Дія

11 вересня клієнти Sense Bank повідомили про появу комісії у розмірі 0,2% під час придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) через застосунок Дія. Повідомляємо, що Sense Bank не стягує комісію за купівлю ОВДП через Дію. 

Зазначена комісія нараховується банком-еквайром, який є партнером державного порталу та забезпечує прийом платежів із використанням електронних платіжних засобів та їх реквізитів.

Водночас наголошуємо, що клієнти Sense Bank можуть придбати ОВДП у режимі 24/7 та без комісії у мобільному застосунку Sense SuperApp, використовуючи власні кошти

Для цього в застосунку Sense SuperApp необхідно: 

  • Перейти на робочому столі у вкладку "Продукти". 
  • Обрати розділ “Військові облігації”.
  • Ознайомитися з доступними ОВДП, обрати потрібну та виконати подальші інструкції у застосунку.

Придбати ОВДП у Sense SuperApp від Sense Bank можна за посиланням.  

