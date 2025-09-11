Офіційна заява Sense Bank щодо купівлі ОВДП через застосунок Дія

11 вересня клієнти Sense Bank повідомили про появу комісії у розмірі 0,2% під час придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) через застосунок Дія. Повідомляємо, що Sense Bank не стягує комісію за купівлю ОВДП через Дію.

Зазначена комісія нараховується банком-еквайром, який є партнером державного порталу та забезпечує прийом платежів із використанням електронних платіжних засобів та їх реквізитів.

Водночас наголошуємо, що клієнти Sense Bank можуть придбати ОВДП у режимі 24/7 та без комісії у мобільному застосунку Sense SuperApp, використовуючи власні кошти.

Для цього в застосунку Sense SuperApp необхідно:

Перейти на робочому столі у вкладку "Продукти".

Обрати розділ “Військові облігації”.

Ознайомитися з доступними ОВДП, обрати потрібну та виконати подальші інструкції у застосунку.

Придбати ОВДП у Sense SuperApp від Sense Bank можна за посиланням.