Інтерфакс-Україна
Економіка
11:24 30.12.2025

На полях України залишилися незібраними 4 млн тонн кукурудзи - брокери

2 хв читати
На полях України залишилися незібраними 4 млн тонн кукурудзи - брокери

Валовий збір кукурудзи в Україні в сезоні-2025 зібрано на площі 87% від засіяної і становить 27,5 млн тонн за середньої врожайності 7,13 т/га, повідомили аналітики брокерської компанії Spike Brokers у Telegram.

За їх оцінкою, в середньому по Україні станом на 25 грудня 2025 року залишалося близько 551 тис. га незібраних площ кукурудзи.

"За поточної середньої врожайності по країні на рівні близько 7,1 т/га це формує базовий потенціал додаткового валу близько 4,0 млн тонн", — акцентували брокери. 

Вони зауважили, що ключові незібрані площі зосередженні в областях із суттєво вищою за середню врожайністю. Найбільші залишки фіксуються у Сумській області (93 тис. га із врожайністю 8,0 т/га), Житомирській (56 тис. га і 7,7 т/га), Чернігівській (49 тис. га і 8,8 т/га), Київській (29 тис. га і 9,2 т/га) та Черкаській (29 тис. га і 7,0 т/га) областях.

"За оцінкою потенціалу збирання з урахуванням фактичної врожайності саме цих регіонів сукупний додатковий вал лише по ключових областях може перевищувати 2,3 млн тонн. З урахуванням решти регіонів фінальний потенціал урожаю здатен перевищити базову оцінку та наближатися до 4,3-4,5 млн тонн", — стверджують експерти. 

Вони привернули увагу, що експорт кукурудзи через морські порти сповільнився і це призводить до подальшого зниження цін. Зростання ризиків і додаткових витрат експорту через морські порти продовжує чинити тиск на цінові рівні цього напряму. Спотовий індекс кукурудзи з постачанням CPT-порт (30 днів) знизився до $204 за тонну.

"За умови подальшого зниження цін щонайменше на $5 у напрямку морських портів західний кордон почне формувати конкурентну альтернативу для низки регіонів центру України. Водночас у напрямку західного кордону пропозиція продовжує зростати: угоди FCA Чоп із постачанням у березні-травні укладалися на рівні EUR180", — резюмували в Spike Brokers.

Теги: #кукурудза #урожай

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 26.12.2025
Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

16:23 27.11.2025
Елеватори не встигають сушити кукурудзу врожаю-2025 через надмірну вологість - аналітики

Елеватори не встигають сушити кукурудзу врожаю-2025 через надмірну вологість - аналітики

10:19 07.11.2025
Аграрії зібрали 43,63 млн тонн зернових, що на 12,6% менше минулорічних показників

Аграрії зібрали 43,63 млн тонн зернових, що на 12,6% менше минулорічних показників

13:42 24.10.2025
Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

14:22 21.04.2025
Фермерам прифронтових областей нададуть насіння кукурудзи під посівну-2025

Фермерам прифронтових областей нададуть насіння кукурудзи під посівну-2025

11:11 18.03.2025
Кукурудза у січні-лютому 2025р. стала найбільш експортованим товаром України – 16% у загальній структурі - ДПС

Кукурудза у січні-лютому 2025р. стала найбільш експортованим товаром України – 16% у загальній структурі - ДПС

17:39 05.03.2025
Україна в 2024/25 МР експортувала майже 15 млн тонн кукурудзи - Мінагрополітики

Україна в 2024/25 МР експортувала майже 15 млн тонн кукурудзи - Мінагрополітики

11:41 26.12.2024
Ціни на українську кукурудзу досягли золотого періоду - $205-207/тонна, у січні будуть вищими - аналітики

Ціни на українську кукурудзу досягли золотого періоду - $205-207/тонна, у січні будуть вищими - аналітики

19:27 11.04.2024
Китай скоротить імпорт кукурудзи з України для підтримки власних фермерів

Китай скоротить імпорт кукурудзи з України для підтримки власних фермерів

12:45 09.01.2023
Судно MV Glory із 65 тис. тонн української кукурудзи сіло на мілину в Суецькому каналі - ЗМІ

Судно MV Glory із 65 тис. тонн української кукурудзи сіло на мілину в Суецькому каналі - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

ОСТАННЄ

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 26,5%, гривня подорожчала

Ахметов затвердив $14 млн на продовження роботи "Серце Азовсталі" в 2026р.

ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

Україна не виконала 9 індикаторів Ukraine Facility у IV кв.-2025, тому може не отримати EUR2,3 млрд - Консорціум #RRR4U

Департамент стратегії та розвитку НБУ очолив екскомандир роти Nemesis СБС ЗСУ техпідприємець Лужанський

Мінекономіки перерахувало 86,3 млн грн компенсації 25% вартості української агротехніки за листопад 2025р

Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність у вівторок планує завершити його – глава Міненерго

НБУ затвердив СЕО NovaPay Сироватка, який раніше працював в Універсал Банку та OLX

Еспресо подорожчало за рік на 17%

Станом на грудень енергетики відновили половину з пошкоджених РФ за осінь 8 ГВт генерації, атаки тривають – очільник Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА