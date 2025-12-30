На полях України залишилися незібраними 4 млн тонн кукурудзи - брокери

Валовий збір кукурудзи в Україні в сезоні-2025 зібрано на площі 87% від засіяної і становить 27,5 млн тонн за середньої врожайності 7,13 т/га, повідомили аналітики брокерської компанії Spike Brokers у Telegram.

За їх оцінкою, в середньому по Україні станом на 25 грудня 2025 року залишалося близько 551 тис. га незібраних площ кукурудзи.

"За поточної середньої врожайності по країні на рівні близько 7,1 т/га це формує базовий потенціал додаткового валу близько 4,0 млн тонн", — акцентували брокери.

Вони зауважили, що ключові незібрані площі зосередженні в областях із суттєво вищою за середню врожайністю. Найбільші залишки фіксуються у Сумській області (93 тис. га із врожайністю 8,0 т/га), Житомирській (56 тис. га і 7,7 т/га), Чернігівській (49 тис. га і 8,8 т/га), Київській (29 тис. га і 9,2 т/га) та Черкаській (29 тис. га і 7,0 т/га) областях.

"За оцінкою потенціалу збирання з урахуванням фактичної врожайності саме цих регіонів сукупний додатковий вал лише по ключових областях може перевищувати 2,3 млн тонн. З урахуванням решти регіонів фінальний потенціал урожаю здатен перевищити базову оцінку та наближатися до 4,3-4,5 млн тонн", — стверджують експерти.

Вони привернули увагу, що експорт кукурудзи через морські порти сповільнився і це призводить до подальшого зниження цін. Зростання ризиків і додаткових витрат експорту через морські порти продовжує чинити тиск на цінові рівні цього напряму. Спотовий індекс кукурудзи з постачанням CPT-порт (30 днів) знизився до $204 за тонну.

"За умови подальшого зниження цін щонайменше на $5 у напрямку морських портів західний кордон почне формувати конкурентну альтернативу для низки регіонів центру України. Водночас у напрямку західного кордону пропозиція продовжує зростати: угоди FCA Чоп із постачанням у березні-травні укладалися на рівні EUR180", — резюмували в Spike Brokers.