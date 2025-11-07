Інтерфакс-Україна
Економіка
10:19 07.11.2025

Аграрії зібрали 43,63 млн тонн зернових, що на 12,6% менше минулорічних показників

Аграрії станом на 6 листопада намолотили 43,63 млн тонн зернових та зернобобових культур з 9,3 млн га, що складає 81% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства. 

Торік на аналогічну дату було намолочено 49,9 млн тонн зернових і 19 млн тонн олійних, тобто цьогорічні показники відповідно нижчі на 12,6% та 13,95% переважно через більш пізній початок збирання кукурудзи.

Як зазначило Мінекономіки, наразі намолочено 13,75 млн тонн кукурудзи з 2,21 млн га, тоді як торік приблизно на цю дату – 20,2 млн тонн з 3,3 млн га.

Щодо пшениці, то її врожай трохи більше минулорічного – 22 82 млн тонн з 5,05 млн га порівняно 22,30 млн тонн з 4,9 млн га, тоді як ячменю трохи менший – 5 37 млн тонн з 1,35 млн га порівняно із 5,6 млн тонн з 1,4 млн га.

Врожай гороху цього року значно більший – 660,7 тис. тонн з 271,3 тис. га порівняно із 470,4 тис. тонн з 212,2 тис. га минулого року, тоді як гречки та проса поки суттєво менший – відповідно 82,3 тис. тонн проти 127,2 тис. тонн та 61,5 тис. тонн проти 160,3 тис. тонн.

Врожай інших зернових та зернобобових цього року на 6 листопада досяг 883,4 тис. тонн із 321,0 тис. га.

Зазначається, що серед лідерів, зокрема, Одеська область – 3,82 млн тонн, Чернігівська – 3,68 млн тонн, Полтавська – 3,43 млн тонн, і Вінницька область – 3,28 млн тонн.

Збір пшениці, ячменю, гороху завершений, зауважило Мінекономіки.

Щодо олійних, то їх станом на 6 листопада зібрано 16,35 млн тонн. Загалом, соняшник зібрано з 90% засіяних площ, сої – 84%. Збір ріпаку завершено, він виявився лише трохи менше за минулорічний – 3,32 млн тонн проти 3,5 млн тонн за майже рівних площ біля 1,3 млн га.

А от щодо сої та соняшнику, збір яких триває, то поки фіксується суттєве відставання: сої зібрано 4,3 млн тонн із 1,83 млн га порівняно із 5,8 млн тонн із 2,5 млн га на схожу дату торік, тоді як соняшнику – 8,7 млн тонн із 4,61 млн га порівняно із 9,7 млн тонн із 4,7 млн га.

Окрім того, відстає також збір цукрових буряків: їх викопано на 76% виробничих площ – 7,95 млн тонн із 151 тис. га, тоді як торік на схожу дату – 10,7 млн тонн.

Нацбанк України в оприлюдненому наприкінці липня Інфляційному звіті погіршив прогноз врожаю зернових в цьому році з 61,7 млн тонн до 57,9 млн тонн, а олійних – з 22 млн тонн до 21 млн тонн.

НБУ нагадав, що минулого року врожай зернових в Україні знизився до 56,2 млн тонн з 59,8 млн тонн у 2023 році, тоді як олійних – з 21,7 млн тонн до 20 млн тонн.

